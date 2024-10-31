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  4. Фейеноорд обновляет клубный рекорд: 20 матчей без поражений на выезде
Нидерланды
31 октября 2024, 21:09 |
187
0

Фейеноорд обновляет клубный рекорд: 20 матчей без поражений на выезде

Роттердамцы повторяют историческую серию сезонов 1961/62, 1978/79.

31 октября 2024, 21:09 |
187
0
Фейеноорд обновляет клубный рекорд: 20 матчей без поражений на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Фейеноорд

«Фейеноорд» без выездных поражений. Последний матч в статусе гостевой команды они провели против «Утрехта» где и забили два мяча. Каждый раз уже в течение такого длительного времени они доказывают свою силу, и сплоченность Команда идет стабильно, забирая +3 на выездах, и пока еще ни разу ребята не осталась без единого очка.

Во всех турнирах это 20-я игра подряд без поражений на выезде. Это историческая серия, потому что, в клубной статистике такие сезоны были только дважды в 1961/62 и 1978/79.

Как бы странно это ни выглядело, но на домашнем поле дела у «роттердамцев» идут хуже. Последний домашний матч они провели с «Аяксом» где пропустили 2 мяча, и не забили ни одного в ответ. Сейчас в таблице «Файеноорд» занимает 4 строчку, имея 19 очков в активе. Лидирует «ПСВ», который еще не проиграл ни одной встречи.

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Аякс чемпионат Нидерландов по футболу Фейеноорд рекорд статистика Утрехт
Марк Кужим Источник: Euro-football
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