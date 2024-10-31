Фейеноорд обновляет клубный рекорд: 20 матчей без поражений на выезде

«Фейеноорд» без выездных поражений. Последний матч в статусе гостевой команды они провели против «Утрехта» где и забили два мяча. Каждый раз уже в течение такого длительного времени они доказывают свою силу, и сплоченность Команда идет стабильно, забирая +3 на выездах, и пока еще ни разу ребята не осталась без единого очка.

Во всех турнирах это 20-я игра подряд без поражений на выезде. Это историческая серия, потому что, в клубной статистике такие сезоны были только дважды в 1961/62 и 1978/79.

Как бы странно это ни выглядело, но на домашнем поле дела у «роттердамцев» идут хуже. Последний домашний матч они провели с «Аяксом» где пропустили 2 мяча, и не забили ни одного в ответ. Сейчас в таблице «Файеноорд» занимает 4 строчку, имея 19 очков в активе. Лидирует «ПСВ», который еще не проиграл ни одной встречи.