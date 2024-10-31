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  4. Экс-игрок Динамо рассказал, как Сабо мог попасть в авиакатастрофу
Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 19:22 |
954
0

Экс-игрок Динамо рассказал, как Сабо мог попасть в авиакатастрофу

У экс-тренера сборной Украины и Динамо – аэрофобия

31 октября 2024, 19:22 |
954
0
Экс-игрок Динамо рассказал, как Сабо мог попасть в авиакатастрофу
Йожеф Сабо

Экс-защитник «Динамо» Станислав Кочубинский рассказал, что бывший игрок и тренер «бело-синих» Йожеф Сабо страдает аэрофобией.

«Помню, в Динамо был Сергей Кузнецов, так он в самолете всегда дрожал. Была история, когда он и Йожеф Сабо попали в ситуацию, когда могла произойти авиакатастрофа (в ворошиловградской Заре Сабо и Кузнецов играли вместе в 1970 году).

Они вместе с Зарей летели в Москву и у самолета АН-10 не выпускалось шасси. Самолет кружил вокруг города несколько часов, расходуя горючее. В конце концов, пилотам удалось самолет посадить. Но после того случая Сабо самолетом на матчи уже не летал, говорил: «Самолет не для меня, я уже налетал. Знаю, что когда он играл потом в московском Динамо, то садился на поезд и ехал туда, куда можно было доехать по железной дороге», – рассказал Кочубинский.

Ранее Кочубинский рассказал о скандале между Олегом Блохиным и Валерием Лобановским накануне матча за Суперкубок УЕФА против «Баварии» в 1975-м году.

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Йожеф Сабо Динамо Киев авиакатастрофа Станислав Кочубинский
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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