Экс-игрок Динамо рассказал, как Сабо мог попасть в авиакатастрофу

Экс-защитник «Динамо» Станислав Кочубинский рассказал, что бывший игрок и тренер «бело-синих» Йожеф Сабо страдает аэрофобией.

«Помню, в Динамо был Сергей Кузнецов, так он в самолете всегда дрожал. Была история, когда он и Йожеф Сабо попали в ситуацию, когда могла произойти авиакатастрофа (в ворошиловградской Заре Сабо и Кузнецов играли вместе в 1970 году).

Они вместе с Зарей летели в Москву и у самолета АН-10 не выпускалось шасси. Самолет кружил вокруг города несколько часов, расходуя горючее. В конце концов, пилотам удалось самолет посадить. Но после того случая Сабо самолетом на матчи уже не летал, говорил: «Самолет не для меня, я уже налетал. Знаю, что когда он играл потом в московском Динамо, то садился на поезд и ехал туда, куда можно было доехать по железной дороге», – рассказал Кочубинский.

Ранее Кочубинский рассказал о скандале между Олегом Блохиным и Валерием Лобановским накануне матча за Суперкубок УЕФА против «Баварии» в 1975-м году.