Испания31 октября 2024, 19:01 |
1863
2
ФОТО. Его не узнать. Лунин показал свой облик на Хэллоуин
Андрей и его супруга поделились фотографиями
31 октября 2024, 19:01 |
1863
2
Сегодня, 31 октября, в мире празднуют Хэллоуин.
Не обошли это событие голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин и его жена Анастасия.
Лунин в социальных сетях показал, какой вид они с женой выбрали на Хэллоуин.
Ранее стало известно, что португальский гранд «Порту» готов предложить за Лунина 20 миллионов евро. Лунин провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил пять голов, отыграв один поединок на ноль.
ФОТО. Его не узнать. Лунин показал свой вид на Хэллоуин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 октября 2024, 16:31 0
Поединок состоится 31 октября в 21:45 по Киеву
Футбол | 31 октября 2024, 17:57 6
Рассказываем о причинах расставания сторон
Футбол | 31.10.2024, 09:00
Футбол | 31.10.2024, 13:58
Футбол | 30.10.2024, 22:07
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
«Свято» для зайвохромосомних даунів. ☝️
Показать Скрыть 1 ответ
Последнее фото на кортанах эпичное
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.10.2024, 08:41
30.10.2024, 17:53 2
31.10.2024, 07:48 21
30.10.2024, 16:49
30.10.2024, 08:01 3
30.10.2024, 11:01 9
29.10.2024, 23:49 5
30.10.2024, 19:52 64