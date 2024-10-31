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  4. ФОТО. Его не узнать. Лунин показал свой облик на Хэллоуин
Испания
31 октября 2024, 19:01 |
1863
2

ФОТО. Его не узнать. Лунин показал свой облик на Хэллоуин

Андрей и его супруга поделились фотографиями

31 октября 2024, 19:01 |
1863
2
ФОТО. Его не узнать. Лунин показал свой облик на Хэллоуин
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня, 31 октября, в мире празднуют Хэллоуин.

Не обошли это событие голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин и его жена Анастасия.

Лунин в социальных сетях показал, какой вид они с женой выбрали на Хэллоуин.

Ранее стало известно, что португальский гранд «Порту» готов предложить за Лунина 20 миллионов евро. Лунин провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил пять голов, отыграв один поединок на ноль.

ФОТО. Его не узнать. Лунин показал свой вид на Хэллоуин

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Хэллоуин фото lifestyle
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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markino35
«Свято» для зайвохромосомних даунів. ☝️
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Harun Bakircioğlu
Последнее фото на кортанах эпичное
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