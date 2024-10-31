ФОТО. Его не узнать. Лунин показал свой облик на Хэллоуин

Сегодня, 31 октября, в мире празднуют Хэллоуин.

Не обошли это событие голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин и его жена Анастасия.

Лунин в социальных сетях показал, какой вид они с женой выбрали на Хэллоуин.

Ранее стало известно, что португальский гранд «Порту» готов предложить за Лунина 20 миллионов евро. Лунин провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил пять голов, отыграв один поединок на ноль.

ФОТО. Его не узнать. Лунин показал свой вид на Хэллоуин