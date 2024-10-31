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Испания
31 октября 2024, 20:15 | Обновлено 31 октября 2024, 20:56
422
1

Реал Мадрид объявил о помощи жертвам наводнения в Валенсии

«Реал Мадрид» жертвует 1 миллион евро на помощь жертвам шторма в Валенсии

31 октября 2024, 20:15 | Обновлено 31 октября 2024, 20:56
422
1
Реал Мадрид объявил о помощи жертвам наводнения в Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявил о пожертвовании 1 миллиона евро для помощи жертвам шторма, который поразил город Валенсия.

Шторм DANA, обрушившийся на Валенсию, привел к многочисленным разрушениям и затоплениям, унесшим жизни более 90 человек. В связи с этими трагическими событиями клуб решил внести свой вклад, чтобы помочь пострадавшим.

Клубное сообщество, включая игроков, тренеров и болельщиков, активно поддерживает эту инициативу, демонстрируя, что футбол может быть силой для изменений не только на поле, но и за его пределами.

Напомним, что ранее было сообщено о переносе матча «Валенсия» – «Реал Мадрид».

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Реал Мадрид Валенсия наводнение чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия - Реал
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Saar
Тут питань нема. Респект!
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