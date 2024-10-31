Реал Мадрид объявил о помощи жертвам наводнения в Валенсии
«Реал Мадрид» жертвует 1 миллион евро на помощь жертвам шторма в Валенсии
Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявил о пожертвовании 1 миллиона евро для помощи жертвам шторма, который поразил город Валенсия.
Шторм DANA, обрушившийся на Валенсию, привел к многочисленным разрушениям и затоплениям, унесшим жизни более 90 человек. В связи с этими трагическими событиями клуб решил внести свой вклад, чтобы помочь пострадавшим.
Клубное сообщество, включая игроков, тренеров и болельщиков, активно поддерживает эту инициативу, демонстрируя, что футбол может быть силой для изменений не только на поле, но и за его пределами.
Напомним, что ранее было сообщено о переносе матча «Валенсия» – «Реал Мадрид».
⚪️👏🏻 Real Madrid inform that they have donated €1M to help the victims of the storm in Valencia. pic.twitter.com/DyweggsjiU— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2024
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