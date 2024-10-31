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Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 21:01 | Обновлено 31 октября 2024, 21:19
211
0

Источник: два игрока Полесья получили травмы в игре с Кривбассом

Имад Ашур заменил защитника Сергея Чоботенко и хавбека Максима Мельниченко

31 октября 2024, 21:01 | Обновлено 31 октября 2024, 21:19
211
0
Источник: два игрока Полесья получили травмы в игре с Кривбассом
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Два игрока житомирского Полесья травмировались в игре 1/8 финала Кубка Украины против Кривбасса (2:1).

Наставник Полесья Имад Ашур заменил защитника Сергея Чоботенко и опорного хавбека Максима Мельниченко в перерыве кубковой встречи из-за повреждений.

Как сообщает ТаТоТаке, Максим Мельниченко ушел с поля из-за травмы колена.

У Сергея Чоботенко клубные медики диагностировали ущемление нерва. Скорее всего, корень проблемы – в области позвоночника, это должно подтвердить или опровергнуть МРТ.

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Кубок Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Полесье - Кривбасс травма ТаТоТаке Сергей Чоботенко Максим Мельниченко травма колена Имад Ашур
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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