Источник: два игрока Полесья получили травмы в игре с Кривбассом

Два игрока житомирского Полесья травмировались в игре 1/8 финала Кубка Украины против Кривбасса (2:1).

Наставник Полесья Имад Ашур заменил защитника Сергея Чоботенко и опорного хавбека Максима Мельниченко в перерыве кубковой встречи из-за повреждений.

Как сообщает ТаТоТаке, Максим Мельниченко ушел с поля из-за травмы колена.

У Сергея Чоботенко клубные медики диагностировали ущемление нерва. Скорее всего, корень проблемы – в области позвоночника, это должно подтвердить или опровергнуть МРТ.