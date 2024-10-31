Украина. Премьер лига31 октября 2024, 21:01 | Обновлено 31 октября 2024, 21:19
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Источник: два игрока Полесья получили травмы в игре с Кривбассом
Имад Ашур заменил защитника Сергея Чоботенко и хавбека Максима Мельниченко
31 октября 2024, 21:01 | Обновлено 31 октября 2024, 21:19
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Два игрока житомирского Полесья травмировались в игре 1/8 финала Кубка Украины против Кривбасса (2:1).
Наставник Полесья Имад Ашур заменил защитника Сергея Чоботенко и опорного хавбека Максима Мельниченко в перерыве кубковой встречи из-за повреждений.
Как сообщает ТаТоТаке, Максим Мельниченко ушел с поля из-за травмы колена.
У Сергея Чоботенко клубные медики диагностировали ущемление нерва. Скорее всего, корень проблемы – в области позвоночника, это должно подтвердить или опровергнуть МРТ.
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