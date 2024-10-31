Зинченко признался, как Манчестер Сити сорвал его трансфер в клуб Ла Лиги

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, в какие клубы когда-то хотел продать его бывший – «Манчестер Сити».

«Когда я вернулся из ПСВ, «Сити» только что купил Кайла Уокера, Бенжамена Менди и Данило. Затем в январе пришел Эмерик Лапорт. Поэтому было сразу три крайних защитника и центральный хавбек, который также мог бы играть на этой позиции.

Но все равно я хотел остаться там, потому что уровень был очень высок. Я думал, что это то место, где я могу испытать себя, усовершенствоваться и учиться по крайней мере год.

У клуба были другие идеи. Они очень хотели меня продать и начали переговоры с «Бетисом» и «Вулверхэмптоном». Но это было бы как вернуться в «Уфу» снова. «Сити» хотел продать меня «волкам». Я помню, как я даже был в столовой на тренировочной площадке, и там был репортер Sky, который сказал: «Волки» ждут Александра Зинченко сегодня». Я обедал с ребятами, и все смеялись, говоря: «Алекс, не надо». Ты едешь в «Вулверхэмптон»?

Но если бы я собирался переходить, я хотел, чтобы это был «Бетис», потому что они хотели, чтобы я играл в полузащите. Мои агенты были в Севилье, и переезд был более-менее сделан. Но этого не произошло, потому что «Сити» отдал предпочтение предложению от «волков».

Ты видел это, чувствовал, читал ситуацию, потому что любые трансферы – это игра. В каждом разговоре в офисе они пытаются убедить. Они будут пытаться делать то, что они хотят, а не то, что вы хотите. В конце концов, если все довольны, сделка заключена.

Но не в моем случае. Я был настолько заинтересован в «Бетисе», что не думал о «волках». Я подталкивал их отпустить меня в «Бетис», потому что в моем воображении я уже был одной ногой в Испании.

Я помню этот разговор с Бегиристайном, футбольным директором. Когда я спрашивал его: «Босс, как дела?», он всегда говорил мне: «Мы буквально там. Дай мне 48 часов, дай мне 24 часа».

Но в конце концов трансферное окно было закрыто в Европе, но все еще открыто в Великобритании на несколько часов. Мне кажется, они пытались это затянуть. «Слушай, нет других вариантов, ты должен перейти к «волкам». Они думали: «Если переход в «Бетис» не состоится, он точно присоединится к «волкам», потому что он не собирается сидеть в «Сити», не играя».

Не имею ничего против «волков», но я не очень хотел присоединяться к ним, просто так. Выбирая «Бетис», я выбирал футбол, в который хочу играть, и команду, к которой хочу присоединиться. Но в конце концов испанский дедлайн завершился, они меня не подписали, но я также не поехал к «волкам», – рассказал Зинченко.

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