ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Забарного продлил контракт с главным тренером

Клуб Ильи Забарного «Борнмут» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Андони Ираолой. Новое соглашение с 41-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2026 года.

Ираола работает с «Борнмутом» с лета 2023 года. Недавно он вошел в число претендентов на звание лучшему тренеру сезона в АПЛ. В нынешнем сезоне команда идет 11-й в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, ранее Илья Забарный был признан лучшим игроком сезона в «Борнмуте» по версии болельщиков клуба.

The news you all wanted to see 😍



Andoni Iraola signs a contract extension with #afcb ✍️🍒 pic.twitter.com/6LeuDN2vlh