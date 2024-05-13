ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Забарного продлил контракт с главным тренером
Андони Ираола останется в «Борнмуте» до 2026 года
Клуб Ильи Забарного «Борнмут» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Андони Ираолой. Новое соглашение с 41-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2026 года.
Ираола работает с «Борнмутом» с лета 2023 года. Недавно он вошел в число претендентов на звание лучшему тренеру сезона в АПЛ. В нынешнем сезоне команда идет 11-й в турнирной таблице чемпионата Англии.
Напомним, ранее Илья Забарный был признан лучшим игроком сезона в «Борнмуте» по версии болельщиков клуба.
The news you all wanted to see 😍— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 13, 2024
Andoni Iraola signs a contract extension with #afcb ✍️🍒 pic.twitter.com/6LeuDN2vlh
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