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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Забарного продлил контракт с главным тренером
Англия
13 мая 2024, 19:04 |
252
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Забарного продлил контракт с главным тренером

Андони Ираола останется в «Борнмуте» до 2026 года

13 мая 2024, 19:04 |
252
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Забарного продлил контракт с главным тренером
ФК Борнмут. Андони Ираола (по центру)

Клуб Ильи Забарного «Борнмут» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Андони Ираолой. Новое соглашение с 41-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2026 года.

Ираола работает с «Борнмутом» с лета 2023 года. Недавно он вошел в число претендентов на звание лучшему тренеру сезона в АПЛ. В нынешнем сезоне команда идет 11-й в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, ранее Илья Забарный был признан лучшим игроком сезона в «Борнмуте» по версии болельщиков клуба.

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Андони Ираола Борнмут продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Борнмут
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