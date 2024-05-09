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Англия
09 мая 2024, 17:05 | Обновлено 09 мая 2024, 17:12
243
0

Четыре испанца претендуют на приз тренеру сезона АПЛ

Также в числе претендентов – Юрген Клопп

09 мая 2024, 17:05 | Обновлено 09 мая 2024, 17:12
243
0
Четыре испанца претендуют на приз тренеру сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Жузеп Гвардиола

АПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшему тренеру чемпионата сезона 2023/2024. На награду претендуют пять наставников, четыре из которых – испанцы.

Претенденты на приз тренеру года в АПЛ:

Жузеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)

Микель Артета (Испания, Арсенал)

Андони Ираола (Испания, Борнмут)

Унаи Эмери (Испания, Астон Вилла)

Юрген Клопп (Германия, Ливерпуль)

Победитель станет известен 21 мая и будет определяться по итогам голосования болельщиков и экспертов.

Ранее АПЛ уже объявила претендентов на звание лучшему игроку сезона.

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Английская Премьер-лига Жузеп Гвардиола Микель Артета Манчестер Сити Арсенал Лондон Андони Ираола Борнмут Унаи Эмери Астон Вилла Юрген Клопп Ливерпуль
Олег Дидух Источник: Premier League
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