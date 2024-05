Четыре испанца претендуют на приз тренеру сезона АПЛ

АПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшему тренеру чемпионата сезона 2023/2024. На награду претендуют пять наставников, четыре из которых – испанцы.

Претенденты на приз тренеру года в АПЛ:

Жузеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)

Микель Артета (Испания, Арсенал)

Андони Ираола (Испания, Борнмут)

Унаи Эмери (Испания, Астон Вилла)

Юрген Клопп (Германия, Ливерпуль)

Победитель станет известен 21 мая и будет определяться по итогам голосования болельщиков и экспертов.

Ранее АПЛ уже объявила претендентов на звание лучшему игроку сезона.

🛑 Mikel Arteta

🦁 Unai Emery

🔷 Pep Guardiola

🍒 Andoni Iraola

🔴 Jurgen Klopp



Vote now for your 2023/24 @BarclaysFooty Manager of the Season!#PLAwards