Четыре испанца претендуют на приз тренеру сезона АПЛ
Также в числе претендентов – Юрген Клопп
АПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшему тренеру чемпионата сезона 2023/2024. На награду претендуют пять наставников, четыре из которых – испанцы.
Претенденты на приз тренеру года в АПЛ:
Жузеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)
Микель Артета (Испания, Арсенал)
Андони Ираола (Испания, Борнмут)
Унаи Эмери (Испания, Астон Вилла)
Юрген Клопп (Германия, Ливерпуль)
Победитель станет известен 21 мая и будет определяться по итогам голосования болельщиков и экспертов.
Ранее АПЛ уже объявила претендентов на звание лучшему игроку сезона.
🛑 Mikel Arteta— Premier League (@premierleague) May 9, 2024
🦁 Unai Emery
🔷 Pep Guardiola
🍒 Andoni Iraola
🔴 Jurgen Klopp
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