Четыре испанца претендуют на приз тренеру сезона АПЛ

АПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшему тренеру чемпионата сезона 2023/2024. На награду претендуют пять наставников, четыре из которых – испанцы.

Претенденты на приз тренеру года в АПЛ:

Жузеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)

Микель Артета (Испания, Арсенал)

Андони Ираола (Испания, Борнмут)

Унаи Эмери (Испания, Астон Вилла)

Юрген Клопп (Германия, Ливерпуль)

Победитель станет известен 21 мая и будет определяться по итогам голосования болельщиков и экспертов.

Ранее АПЛ уже объявила претендентов на звание лучшему игроку сезона.