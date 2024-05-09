Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ. Кто откуда?

Английская Премьер-лига в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовала список номинантов на премию лучшему игроку сезона.

В число номинантов на премию лучшего игрока сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги вошли:

Фил Фоден («Манчестер Сити»);

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»);

Мартин Эдегор («Арсенал»);

Коул Палмер («Челси»);

Деклан Райс («Арсенал»);

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

Оли Уоткинс («Астон Вилла»).

Примечательно, что четверо из них – Фоден, Холанд, Исак и Палмер – также среди соискателей на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ.

Болельщики смогут сделать свой выбор до 13 мая. Победитель будет объявлен 18 мая.

Напомним, в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги лидирует нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На его счету 25 забитых мячей. Вторую строчку занимает полузащитник «Челси» Коул Палмер — 21 гол.