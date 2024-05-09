Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ. Кто откуда?
Четверо из них также среди соискателей на награду лучшему молодому игроку
Английская Премьер-лига в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовала список номинантов на премию лучшему игроку сезона.
В число номинантов на премию лучшего игрока сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги вошли:
Фил Фоден («Манчестер Сити»);
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»);
Мартин Эдегор («Арсенал»);
Коул Палмер («Челси»);
Деклан Райс («Арсенал»);
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
Оли Уоткинс («Астон Вилла»).
Примечательно, что четверо из них – Фоден, Холанд, Исак и Палмер – также среди соискателей на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ.
Болельщики смогут сделать свой выбор до 13 мая. Победитель будет объявлен 18 мая.
Напомним, в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги лидирует нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На его счету 25 забитых мячей. Вторую строчку занимает полузащитник «Челси» Коул Палмер — 21 гол.
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