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  4. Отказ Реалу. Звездный футболист Баварии продлит контракт с клубом
Германия
21 февраля 2025, 12:49 |
293
0

Отказ Реалу. Звездный футболист Баварии продлит контракт с клубом

Йозуа Киммих достиг успеха в переговорах с мюнхенским клубом

21 февраля 2025, 12:49 |
293
0
Отказ Реалу. Звездный футболист Баварии продлит контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих собирается продлить контракт с немецким клубом – футболист не планирует покидать Бундеслигу.

Сообщается, что руководство «Баварии» провело успешные переговоры с игроком, сторонам осталось уладить мелкие детали, которые не займут много времени. Зарплата Киммиха останется на прежнем уровне, сам футболист доволен своим положением в команде и не планирует покидать Мюнхен.

Одним из главных претендентов на Йозуа был мадридский «Реал» – испанский клуб контактировал с окружением Киммиха, однако принял решение отказаться от идеи трансфера полузащитника из-за его нежелания уходить с «Баварии».

В текущем сезоне немецкий полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал 12 результативных передач. Текущий контракт Киммиха с клубом истекает в июне этого года.

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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