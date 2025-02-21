Отказ Реалу. Звездный футболист Баварии продлит контракт с клубом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих собирается продлить контракт с немецким клубом – футболист не планирует покидать Бундеслигу.

Сообщается, что руководство «Баварии» провело успешные переговоры с игроком, сторонам осталось уладить мелкие детали, которые не займут много времени. Зарплата Киммиха останется на прежнем уровне, сам футболист доволен своим положением в команде и не планирует покидать Мюнхен.

Одним из главных претендентов на Йозуа был мадридский «Реал» – испанский клуб контактировал с окружением Киммиха, однако принял решение отказаться от идеи трансфера полузащитника из-за его нежелания уходить с «Баварии».

В текущем сезоне немецкий полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал 12 результативных передач. Текущий контракт Киммиха с клубом истекает в июне этого года.