Забарный получил награду лучшему игроку Борнмута в сезоне

11 мая в состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Борнмут» и «Брентфорд» (1:2).

Украинский защитник «вишень» Илья Забарный получил награду лучшего игрока сезона 2023/24 по версии болельщиков клуба.

Отметим, что Забарный перешел в «Борнмут» в январе 2023 года из «Динамо» за 22,7 млн евро. В текущем сезоне сыграл 36 матчей в АПЛ, забил один гол.

Voted for by you ♥️



Illia Zabarnyi is crowned your Supporters' Player of the Year for 2023/24 🏆🇺🇦 pic.twitter.com/jiuzRcOyuZ