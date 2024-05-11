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  4. Забарный получил награду лучшему игроку Борнмута в сезоне
Англия
11 мая 2024, 21:14 |
1403
3

Забарный получил награду лучшему игроку Борнмута в сезоне

Украинский защитник покорил болельщиков английского клуба

11 мая 2024, 21:14 |
1403
3
Забарный получил награду лучшему игроку Борнмута в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (в центре)

11 мая в состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Борнмут» и «Брентфорд» (1:2).

Украинский защитник «вишень» Илья Забарный получил награду лучшего игрока сезона 2023/24 по версии болельщиков клуба.

Отметим, что Забарный перешел в «Борнмут» в январе 2023 года из «Динамо» за 22,7 млн евро. В текущем сезоне сыграл 36 матчей в АПЛ, забил один гол.

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чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Егор Ярмолюк лучший игрок
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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oleksiyshabanov
Радий, звичайно, за співвітчизника, але там Соланке з 18 голоми, якби...
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+3
Alehandro
Круть! Додасть впевненості перед ЧЄ. Але виглядає скоріш, як аванс. Зважаючи на:
1) у останніх 2 матчах з-під Забарного 4 голи забили - просто не встигав за своїми гравцями; 2) Партнер по центру захисту Сенесі нічим не був гірше і згідно WhoScorred має більший середній бал за сезон; 3) Шалені Соланке і Семеньо...
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+2
Octopus
Круто! Заслуженно! 1 место по сыгранным минутам за Борнмут в сезоне, в 21 год!!
А Ираола лучший тренер сезона АПЛ как по мне.
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+1
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