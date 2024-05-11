Забарный получил награду лучшему игроку Борнмута в сезоне
Украинский защитник покорил болельщиков английского клуба
11 мая в состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Борнмут» и «Брентфорд» (1:2).
Украинский защитник «вишень» Илья Забарный получил награду лучшего игрока сезона 2023/24 по версии болельщиков клуба.
Отметим, что Забарный перешел в «Борнмут» в январе 2023 года из «Динамо» за 22,7 млн евро. В текущем сезоне сыграл 36 матчей в АПЛ, забил один гол.
Voted for by you ♥️— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 11, 2024
Illia Zabarnyi is crowned your Supporters' Player of the Year for 2023/24 🏆🇺🇦 pic.twitter.com/jiuzRcOyuZ
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