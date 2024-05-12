Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Камбэк после 0:2. Интер Майами с голом Суареса победил Монреаль
Major League Soccer
12 мая 2024, 04:40 | Обновлено 12 мая 2024, 05:21
651
0

Камбэк после 0:2. Интер Майами с голом Суареса победил Монреаль

В матче также приняли участие Лео Месси, Серхио Бускетс и украинец Сергей Кривцов

12 мая 2024, 04:40 | Обновлено 12 мая 2024, 05:21
651
0
Камбэк после 0:2. Интер Майами с голом Суареса победил Монреаль
Интер Майами

Состоялся поединок 13 тура MLS, в котором встречались «Монреаль» и лидер Восточной конференции «Интер Майами», за который в том числе играют экс-звезды «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и украинец Сергей Кривцов.

Все вышеназванные футболисты вышли на поле в стартовом составе, но игра сначала складывалась не по сценарию «цапель» – уже на 32 минуте они уступали 0:2.

Но до конца тайма гости сумели отыграться усилиями Рохаса и Луиса Суареса, а во втором тайме оформили победу благодаря голу Кремаски на 59 минуте.

Сергей Кривцов отыграл в матче 79 минут и был заменен на Райана Сейлора.

MLS. Восточная конференция. 13 тур

Монреаль – Интер Майами – 2:3

Голы: Дюк, 22, Вильзен, 32 – Рохас, 44, Суарес, 45+3, Кремаски, 59

По теме:
ВИДЕО. Кевин Келси отличился голом в дебютном матче за Цинциннати
Чемпионат Португалии. Визела с Лебеденко разгромила Эштрелу Амадору
Экстралига. Стали известны все полуфиналисты
Клуб де Фут Монреаль Интер Майами Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс Сергей Кривцов видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер – чемпион, Динамо будет стартовать с Q2 ЛЧ
Футбол | 12 мая 2024, 06:00 19
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер – чемпион, Динамо будет стартовать с Q2 ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер – чемпион, Динамо будет стартовать с Q2 ЛЧ

Шахтер получил право сыграть в Q4 ЛЧ, но может попасть сразу в основной раунд

ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Футбол | 11 мая 2024, 07:01 0
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте

10 мая жиронцы упустили победу в матче 35-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:2)

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 12.05.2024, 06:01
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Футбол | 11.05.2024, 21:06
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Футбол | 11.05.2024, 08:01
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
10.05.2024, 07:23 9
Футбол
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
11.05.2024, 00:14 9
Футбол
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
10.05.2024, 00:03 39
Футбол
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
10.05.2024, 23:31 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
11.05.2024, 04:35 2
Футбол
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06 1
Бокс
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
10.05.2024, 06:15
Другие виды
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
10.05.2024, 14:24 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем