Камбэк после 0:2. Интер Майами с голом Суареса победил Монреаль
В матче также приняли участие Лео Месси, Серхио Бускетс и украинец Сергей Кривцов
Состоялся поединок 13 тура MLS, в котором встречались «Монреаль» и лидер Восточной конференции «Интер Майами», за который в том числе играют экс-звезды «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и украинец Сергей Кривцов.
Все вышеназванные футболисты вышли на поле в стартовом составе, но игра сначала складывалась не по сценарию «цапель» – уже на 32 минуте они уступали 0:2.
Но до конца тайма гости сумели отыграться усилиями Рохаса и Луиса Суареса, а во втором тайме оформили победу благодаря голу Кремаски на 59 минуте.
Сергей Кривцов отыграл в матче 79 минут и был заменен на Райана Сейлора.
MLS. Восточная конференция. 13 тур
Монреаль – Интер Майами – 2:3
Голы: Дюк, 22, Вильзен, 32 – Рохас, 44, Суарес, 45+3, Кремаски, 59
BANGERS ONLY 🤯 An absolute stunner from Matias Rojas 🇵🇾 💥 pic.twitter.com/Byn6C8Sj2o— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 12, 2024
El pistolero nos da el empate 🤩 #VamosMiami pic.twitter.com/zE5vvnKArq— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 12, 2024
The accuracy from Matías Rojas to Benja who gives us the lead 🎯🤩 pic.twitter.com/ToQoBDGM97— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 12, 2024
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