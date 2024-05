Камбэк после 0:2. Интер Майами с голом Суареса победил Монреаль

Состоялся поединок 13 тура MLS, в котором встречались «Монреаль» и лидер Восточной конференции «Интер Майами», за который в том числе играют экс-звезды «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и украинец Сергей Кривцов.

Все вышеназванные футболисты вышли на поле в стартовом составе, но игра сначала складывалась не по сценарию «цапель» – уже на 32 минуте они уступали 0:2.

Но до конца тайма гости сумели отыграться усилиями Рохаса и Луиса Суареса, а во втором тайме оформили победу благодаря голу Кремаски на 59 минуте.

Сергей Кривцов отыграл в матче 79 минут и был заменен на Райана Сейлора.

MLS. Восточная конференция. 13 тур

Монреаль – Интер Майами – 2:3

Голы: Дюк, 22, Вильзен, 32 – Рохас, 44, Суарес, 45+3, Кремаски, 59

BANGERS ONLY 🤯 An absolute stunner from Matias Rojas 🇵🇾 💥 pic.twitter.com/Byn6C8Sj2o

The accuracy from Matías Rojas to Benja who gives us the lead 🎯🤩 pic.twitter.com/ToQoBDGM97