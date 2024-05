Бывший клуб Реброва проиграл первый финальный матч Лиги чемпионов Азии

11 мая состоялся первый финальный матч Лиги чемпионов Азии 2023/24.

Команда Йокогама Маринос из Японии на домашней арене обыграла Аль-Айн из ОАЭ со счетом 2:1.

За Аль-Айн один год выступал украинский форвард Андрей Ярмоленко, а на тренерском мости две сезона командой руководил украинский коуч Сергей Ребров.

Команда Эрнана Креспо открыла счет на выезде и долгое время вела в счете (1:0). Подопечные Харри Кьюэлла ответили двумя голами на 72-й и 84-й минутах, благодаря чему одержали волевую победу (2:1).

Команда из Японии получила фору в один мяч накануне ответного поединка, который пройдет 25 мая в ОАЭ.

Лига чемпионов Азии. Финал

Первый матч, 11 мая, Япония

Йокогама Маринос (Япония) – Аль-Айн (ОАЭ) – 2:1

Голы: Уэнака, 72, Ватанабе, 84 – Аль-Балуши, 12

ВИДЕО: видеообзор матча на YouTube

⏰ FT | 🇯🇵 Yokohama F. Marinos 2️⃣-1️⃣ Al Ain 🇦🇪 🤩 A scintillating second half sees substitute Kota Watanabe secure victory for Yokohama! #ACLFinal | #YFMvAIN pic.twitter.com/ma7NuuAcjL

🎥 HIGHLIGHTS | 🇯🇵 Yokohama F. Marinos 2️⃣-1️⃣ Al Ain 🇦🇪



💪 Second half surge gives Yokohama narrow advantage over Al Ain



📰 Match Report 🔗 https://t.co/DfTgzbkz2e#ACLFinal | #YFMvAIN pic.twitter.com/iGHlFzh7Al