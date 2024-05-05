Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Вест Хэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
05 мая 2024, 16:58 | Обновлено 05 мая 2024, 17:12
1018
0

Челси – Вест Хэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура АПЛ

05 мая 2024, 16:58 | Обновлено 05 мая 2024, 17:12
1018
0
Челси – Вест Хэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 5 мая, проходит матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вест Хэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Челси» в турнирной таблице АПЛ занимает 8 место с 51 очком, а «Вест Хэм» имеет на два пункта меньше и идет 9-м.

На поле с первых минут за «Челси» сегодня играет украинский вингер Михаил Мудрик.

АПЛ. 36-й тур, 5 мая.

Челси – Вест Хэм – 4:0

Голы: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуэке, 36, Джексон, 48.

ГОЛ! Палмер, 15 мин, 1:0

ГОЛ! Галлагер, 30 мин, 2:0

ГОЛ! Мадуэке, 36 мин, 3:0

Прямая трансляция матча

По теме:
Динамо – Колос – 5:0. Мощный второй тайм от киевлян. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Динамо уничтожает Колос. Кабаев и Волошин забили еще два гола
ВИДЕО. Очередной гол Ярмоленко. Динамо трижды забило Колосу за 4 мин
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Челси - Вест Хэм видео голов и обзор Нони Мадуэке
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Футбол | 05 мая 2024, 15:51 1
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина

«ПСЖ» рассматривает трансфер Андрея летом

20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Футбол | 05 мая 2024, 12:15 19
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко

Украинец забил 20 голов в Ла Лиге

Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Футбол | 04.05.2024, 16:38
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Футбол | 04.05.2024, 20:50
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Футбол | 04.05.2024, 21:40
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
03.05.2024, 17:27 8
Футбол
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
04.05.2024, 00:35
Хоккей
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
04.05.2024, 18:07 2
Футбол
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
04.05.2024, 23:15 1
Футбол
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
04.05.2024, 19:43 3
Футбол
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
04.05.2024, 21:31 93
Футбол
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем