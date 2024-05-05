Челси – Вест Хэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура АПЛ
В воскресенье, 5 мая, проходит матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вест Хэм».
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Игра проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
«Челси» в турнирной таблице АПЛ занимает 8 место с 51 очком, а «Вест Хэм» имеет на два пункта меньше и идет 9-м.
На поле с первых минут за «Челси» сегодня играет украинский вингер Михаил Мудрик.
АПЛ. 36-й тур, 5 мая.
Челси – Вест Хэм – 4:0
Голы: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуэке, 36, Джексон, 48.
ГОЛ! Палмер, 15 мин, 1:0
ГОЛ! Галлагер, 30 мин, 2:0
ГОЛ! Мадуэке, 36 мин, 3:0
Прямая трансляция матча
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