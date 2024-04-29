Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Интер после завершения сезона покинут 2 футболиста
Италия
29 апреля 2024, 13:07 |
125
0

Источник: Интер после завершения сезона покинут 2 футболиста

Алексис Санчес и Стефано Сенси уйдут как свободные агенты

29 апреля 2024, 13:07 |
125
0
Источник: Интер после завершения сезона покинут 2 футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

Чилийский нападающий Алексис Санчес и итальянский полузащитник Стефано Сенси покинут миланский «Интер» после завершения сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Дело в том, что срок действия действующих контрактов данных футболистов истекает летом 2024 года, а о продлении соглашений речь не идет.

Алексис Санчес в этой кампании сыграл в 30 матчах за «Интер», отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.

Стефано Сенси появился на поле лишь в 4 поединках сезона. Его стоимость составляет 4 миллиона евро.

По теме:
Стало известно, за сколько легендарный клуб АПЛ готов купить Лунина
Очередная суперзвезда. Названа главная трансферная цель Реала на 2025 год
Жирона летом планирует подписать капитана Барселоны
Алексис Санчес Стефано Сенси Интер Милан трансферы трансферы Серии A свободный агент Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло
Футбол | 29 апреля 2024, 09:43 7
Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло
Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло

Экс-игрок сборной Украины мог стать наставником «Шахтера»

У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Футбол | 28 апреля 2024, 17:49 6
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?

Лионель стал первым игроком в истории футбола, которому удалось достичь такой отметки

Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Футбол | 29.04.2024, 07:12
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Футбол | 29.04.2024, 04:15
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Еще один гранд европейского футбола квалифицировался в Лигу чемпионов 24/25
Футбол | 28.04.2024, 19:10
Еще один гранд европейского футбола квалифицировался в Лигу чемпионов 24/25
Еще один гранд европейского футбола квалифицировался в Лигу чемпионов 24/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
27.04.2024, 17:45 2
Футбол
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
27.04.2024, 22:26 10
Теннис
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
27.04.2024, 17:25 165
Футбол
Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала
Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала
27.04.2024, 08:43 3
Футбол
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
27.04.2024, 12:15 5
Хоккей
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
27.04.2024, 20:41 5
Футбол
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
27.04.2024, 09:42 17
Футбол
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
28.04.2024, 11:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем