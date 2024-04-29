Источник: Интер после завершения сезона покинут 2 футболиста
Алексис Санчес и Стефано Сенси уйдут как свободные агенты
Чилийский нападающий Алексис Санчес и итальянский полузащитник Стефано Сенси покинут миланский «Интер» после завершения сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Дело в том, что срок действия действующих контрактов данных футболистов истекает летом 2024 года, а о продлении соглашений речь не идет.
Алексис Санчес в этой кампании сыграл в 30 матчах за «Интер», отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.
Стефано Сенси появился на поле лишь в 4 поединках сезона. Его стоимость составляет 4 миллиона евро.
🚨🇨🇱 Alexis Sanchez will leave Inter as free agent at the end of the current season as expected, ready to try new chapter in the summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024
Stefano Sensi will also leave Inter on free transfer after #LCFC deal collapsed on January Deadline Day. pic.twitter.com/OpRmh7fkAA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок сборной Украины мог стать наставником «Шахтера»
Лионель стал первым игроком в истории футбола, которому удалось достичь такой отметки