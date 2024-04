Источник: Интер после завершения сезона покинут 2 футболиста

Чилийский нападающий Алексис Санчес и итальянский полузащитник Стефано Сенси покинут миланский «Интер» после завершения сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Дело в том, что срок действия действующих контрактов данных футболистов истекает летом 2024 года, а о продлении соглашений речь не идет.

Алексис Санчес в этой кампании сыграл в 30 матчах за «Интер», отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.

Стефано Сенси появился на поле лишь в 4 поединках сезона. Его стоимость составляет 4 миллиона евро.

