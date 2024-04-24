Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не только Ливерпуль. Экс-тренер Шахтера заинтересовал еще один клуб АПЛ
Англия
24 апреля 2024, 11:30 | Обновлено 24 апреля 2024, 12:25
386
0

Не только Ливерпуль. Экс-тренер Шахтера заинтересовал еще один клуб АПЛ

Паулу Фонсека может возглавить «Вест Хэм»

24 апреля 2024, 11:30 | Обновлено 24 апреля 2024, 12:25
386
0
Не только Ливерпуль. Экс-тренер Шахтера заинтересовал еще один клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер французского «Лилля» Паулу Фонсека является одним из кандидатов на аналогичную должность в лондонском «Вест Хэме», сообщает английский журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, руководство «молотобойцев» очень уважает работу бывшего коуча донецкого «Шахтера» (2016-2019 годы).

Отмечается, что, несмотря на заинтересованность клуба АПЛ, никаких контактов между сторонами еще не было, ведь 51-летний португалец полностью сосредоточен на завершении сезона с «Лиллем». Контракт Фонсеки с «догами» действует как раз до конца этой кампании.

Сейчас «Вест Хэм» возглавляет Дэвид Мойес. С ним во главе команда набрала 48 очков в 34 турах АПЛ, что позволяет ей занимать 8-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» провел неформальные переговоры с Паулу Фонсекой.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Артеты и Почеттино после матча Арсенал 5:0 Челси
«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ
Эрик ТЕН ХАГ: «Побеждать – это наш менталитет. Именно поэтому мы успешны»
Паулу Фонсека Вест Хэм Лилль Дэвид Мойес Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Бен Джейкобс назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Футбол | 23 апреля 2024, 12:00 0
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико

19–22 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании 2023/24

Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24 апреля 2024, 06:02 2
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Футбол | 24.04.2024, 07:01
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Футбол | 23.04.2024, 13:45
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Футбол | 24.04.2024, 06:25
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
23.04.2024, 14:18 1
Теннис
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Костюк рассказала, почему проиграла Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте
Костюк рассказала, почему проиграла Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте
22.04.2024, 11:50 4
Теннис
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
23.04.2024, 07:25 29
Футбол
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
22.04.2024, 14:37 2
Бокс
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
22.04.2024, 11:19 12
Футбол
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем