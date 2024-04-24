Не только Ливерпуль. Экс-тренер Шахтера заинтересовал еще один клуб АПЛ

Главный тренер французского «Лилля» Паулу Фонсека является одним из кандидатов на аналогичную должность в лондонском «Вест Хэме», сообщает английский журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, руководство «молотобойцев» очень уважает работу бывшего коуча донецкого «Шахтера» (2016-2019 годы).

Отмечается, что, несмотря на заинтересованность клуба АПЛ, никаких контактов между сторонами еще не было, ведь 51-летний португалец полностью сосредоточен на завершении сезона с «Лиллем». Контракт Фонсеки с «догами» действует как раз до конца этой кампании.

Сейчас «Вест Хэм» возглавляет Дэвид Мойес. С ним во главе команда набрала 48 очков в 34 турах АПЛ, что позволяет ей занимать 8-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» провел неформальные переговоры с Паулу Фонсекой.