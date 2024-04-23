Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Борнмута: «Этот сезон очень хороший для Забарного»
Англия
23 апреля 2024, 17:28 | Обновлено 23 апреля 2024, 17:54
435
0

Тренер Борнмута: «Этот сезон очень хороший для Забарного»

Андони Ираола высказался по поводу игры украинского защитника

23 апреля 2024, 17:28 | Обновлено 23 апреля 2024, 17:54
435
0
Тренер Борнмута: «Этот сезон очень хороший для Забарного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер английского «Борнмута» Андони Ираола высказался относительно игры украинского защитника «вишен» Ильи Забарного:

«Да, я слышал, что болельщики пели песню о Забарном. Я не сильно понял, что они пели, но я знаю, что там что-то про Илью. Я думаю, что это хорошо, особенно для него.

Он пришел сюда 18 месяцев назад, и, конечно, у него был период адаптации. Прошлый сезон не был легким для него, в том числе из-за травмы. Из-за травмы он сыграл не так много, как хотел бы.

Но я думаю, что этот сезон очень хороший для него. Он чувствует уверенность, проявляет лидерские качества, больше разговаривает. Он идеально владеет английским и может коммуницировать с партнерами. Он должен продолжать, потому что ему до сих пор есть куда расти. Учитывая его возраст и уровень, все очень хорошо».

В этом сезоне Илья Забарный провел 33 матча в АПЛ, отметившись 1 забитым мячом. Он не пропустил ни одной игровой минуты своей команды в этом розыгрыше чемпионата.

По теме:
Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы – Челси, а не футбольный клуб Коула Палмера»
Источник: Унаи Эмери продлил контракт с Астон Виллой
Андони Ираола Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный
Дмитро Вербинський Источник: ФК Борнмут
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко проиграла на старте супертурнира в Мадриде
Теннис | 23 апреля 2024, 14:34 13
Цуренко проиграла на старте супертурнира в Мадриде
Цуренко проиграла на старте супертурнира в Мадриде

Александра Эала из Филиппин обыграла Лесю в трех сетах

Сборная Украины U-16 уступила в серии пенальти Северной Ирландии
Футбол | 23 апреля 2024, 17:52 0
Сборная Украины U-16 уступила в серии пенальти Северной Ирландии
Сборная Украины U-16 уступила в серии пенальти Северной Ирландии

Юношеская сборная стартовала на Турнире развития УЕФА в Эстонии

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Футбол | 23.04.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Футбол | 22.04.2024, 21:31
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Футбол | 23.04.2024, 00:12
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
21.04.2024, 18:04
Футбол
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в финал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в финал в Штутгарте
21.04.2024, 22:15
Теннис
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
22.04.2024, 07:22 5
Футбол
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
22.04.2024, 11:19 11
Футбол
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
22.04.2024, 09:19 2
Теннис
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
21.04.2024, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем