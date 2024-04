Тренер Борнмута: «Этот сезон очень хороший для Забарного»

Главный тренер английского «Борнмута» Андони Ираола высказался относительно игры украинского защитника «вишен» Ильи Забарного:

«Да, я слышал, что болельщики пели песню о Забарном. Я не сильно понял, что они пели, но я знаю, что там что-то про Илью. Я думаю, что это хорошо, особенно для него.

Он пришел сюда 18 месяцев назад, и, конечно, у него был период адаптации. Прошлый сезон не был легким для него, в том числе из-за травмы. Из-за травмы он сыграл не так много, как хотел бы.

Но я думаю, что этот сезон очень хороший для него. Он чувствует уверенность, проявляет лидерские качества, больше разговаривает. Он идеально владеет английским и может коммуницировать с партнерами. Он должен продолжать, потому что ему до сих пор есть куда расти. Учитывая его возраст и уровень, все очень хорошо».

В этом сезоне Илья Забарный провел 33 матча в АПЛ, отметившись 1 забитым мячом. Он не пропустил ни одной игровой минуты своей команды в этом розыгрыше чемпионата.

So much love for Zaba ♥️🇺🇦 pic.twitter.com/FWRNC1H3aR