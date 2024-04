В понедельник, 22 апреля, в 21:45 состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Милан» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Стали известны стартовые составы на миланское дерби Милан – Интер

Your Rossoneri XI for tonight's derby! 📋#MilanInter #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/5xYrTEGYmZ