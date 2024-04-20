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Испания
20 апреля 2024, 22:50 | Обновлено 20 апреля 2024, 22:53
1804
0

Жирона – Кадис. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты поединка 32-го тура УПЛ

20 апреля 2024, 22:50 | Обновлено 20 апреля 2024, 22:53
1804
0
Жирона – Кадис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 апреля, проходит матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Жирона» и «Кадис».

Игра проходит на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «Жирону» с первых минут играет украинский форвард Артем Довбик. Виктор Цыганков пропускает этот матч из-за травмы.

Ла Лига. 32-й тур, 20 апреля (обновляется)

Жирона – Кадис – 2:0

Голы: Гарсия, 9, Мартин, 22.

ГОЛ! Гарсия, 9 мин, 1:0

ГОЛ! Мартин, 22 мин, 2:0

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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