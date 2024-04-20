Жирона – Кадис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты поединка 32-го тура УПЛ
В субботу, 20 апреля, проходит матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Жирона» и «Кадис».
Игра проходит на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.
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За «Жирону» с первых минут играет украинский форвард Артем Довбик. Виктор Цыганков пропускает этот матч из-за травмы.
Ла Лига. 32-й тур, 20 апреля (обновляется)
Жирона – Кадис – 2:0
Голы: Гарсия, 9, Мартин, 22.
ГОЛ! Гарсия, 9 мин, 1:0
ГОЛ! Мартин, 22 мин, 2:0
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