Жирона – Кадис. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 20 апреля, проходит матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Жирона» и «Кадис».

Игра проходит на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.

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За «Жирону» с первых минут играет украинский форвард Артем Довбик. Виктор Цыганков пропускает этот матч из-за травмы.

Ла Лига. 32-й тур, 20 апреля (обновляется)

Жирона – Кадис – 2:0

Голы: Гарсия, 9, Мартин, 22.

ГОЛ! Гарсия, 9 мин, 1:0

ГОЛ! Мартин, 22 мин, 2:0