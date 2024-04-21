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  4. Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Испания
21 апреля 2024, 01:20 |
460
0

Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол

Каталонский клуб впервые в истории гарантировал себе участие в еврокубках

21 апреля 2024, 01:20 |
460
0
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В субботу, 20 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Кадис».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне, хозяева победили со счётом 4:1. Благодаря этой победе каталонцы впервые в истории гарантировали себе участие в еврокубках.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал этот матч.

«Сегодня день, чтобы отпраздновать и отметить наш проект, который был реализован за последние годы. Наши игроки вошли в историю, и я считаю, что это особенный день для них, и они должны его отпраздновать. У нас историческое достижение, но я мечтаю попасть в Лигу чемпионов и мы хотим и этого добиться.

Я очень рад, особенно за игроков, которые пришли с нами сюда из второго дивизиона. Самое главное – это доверие, то, как весь клуб работает ради общей цели. Мы собираемся продолжать борьбу за то, чтобы выйти в Лигу чемпионов», – рассказал Мичел.

По теме:
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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитро Олійник Источник: Comuniate
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