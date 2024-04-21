В субботу, 20 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Кадис».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне, хозяева победили со счётом 4:1.

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За «Жирону» с первых минут сыграл украинский форвард Артем Довбик, забивший 18-й гол в этом сезоне Ла Лиги и помог команде впервые в истории квалифицироваться в еврокубки.

Ла Лига. 32-й тур, 20 апреля

Жирона – Кадис – 4:1

Голы: Гарсия, 9, Мартин, 32, Довбик, 71, Португез, 82 – Эскаланте, 81.

ГОЛ! Гарсия, 9 мин, 1:0

ГОЛ! Мартин, 22 мин, 2:0

ГОЛ! Довбик, 71 мин, 3:0

ГОЛ! Эскаланте, 81 мин, 3:1

ГОЛ! Португез, 82 мин, 4:1