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  4. Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Чемпионат Испании
Жирона
20.04.2024 22:00 – FT 4 : 1
Кадис
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Испания
21 апреля 2024, 00:19 | Обновлено 21 апреля 2024, 00:40
4970
4

Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты поединка 32-го тура Ла Лиги

21 апреля 2024, 00:19 | Обновлено 21 апреля 2024, 00:40
4970
4
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 20 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Кадис».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне, хозяева победили со счётом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «Жирону» с первых минут сыграл украинский форвард Артем Довбик, забивший 18-й гол в этом сезоне Ла Лиги и помог команде впервые в истории квалифицироваться в еврокубки.

Ла Лига. 32-й тур, 20 апреля

Жирона – Кадис – 4:1
Голы: Гарсия, 9, Мартин, 32, Довбик, 71, Португез, 82 – Эскаланте, 81.

ГОЛ! Гарсия, 9 мин, 1:0

ГОЛ! Мартин, 22 мин, 2:0

ГОЛ! Довбик, 71 мин, 3:0

ГОЛ! Эскаланте, 81 мин, 3:1

ГОЛ! Португез, 82 мин, 4:1

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Эскаланте (Кадис).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Жирона).
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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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VARioR
Спочатку був ракурс, який вказував на офсайд, але на ВАРі так намалювали, що практично на одній лінії. Добре, що зарахували, там Артем чудово розібрався.
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+1
Boodya
Цікаво уник офсайду)) я спочатку й не зрозумів😂
Ответить
+1
Octopus
Довбик молодец! 
Ответить
+1
Nikola Tesla
18 голов в Примере, кто бы мог подумать в начале сезона
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0
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