Испания14 апреля 2024, 11:21 | Обновлено 14 апреля 2024, 11:26
816
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Жирона – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 апреля в 22:00 поединок 32-го тура испанской Ла Лиги
14 апреля 2024, 11:21 | Обновлено 14 апреля 2024, 11:26
816
0
В субботу, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Кадис».
Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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