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Испания
14 апреля 2024, 11:21 | Обновлено 14 апреля 2024, 11:26
816
0

Жирона – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 апреля в 22:00 поединок 32-го тура испанской Ла Лиги

14 апреля 2024, 11:21 | Обновлено 14 апреля 2024, 11:26
816
0
Жирона – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В субботу, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Кадис».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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