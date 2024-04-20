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Чемпионат Испании
Валенсия
20.04.2024 19:30 – FT 1 : 2
Бетис
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Испания
20 апреля 2024, 23:57 | Обновлено 21 апреля 2024, 00:38
2778
0

Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки

Украинский нападающий забил 18-й гол в Ла Лиге

20 апреля 2024, 23:57 | Обновлено 21 апреля 2024, 00:38
2778
0
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 20 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Кадис».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне, хозяева одержали разгромную победу со счетом 4:1.

В старте каталонского клуба сегодня вышел Артем Довбик, сумевший забить гол на 71-й минуте и улучшивший свои шансы на награду лучшего бомбардира Ла Лиги, опережая Беллингема и Будимира уже на два гола. Виктор Цыганков пропускал этот матч из-за травмы.

«Жирона» значительно улучшила свои шансы на Лигу чемпионов, занимая третье место и опережая «Атлетик» (5 место) уже на 10 очков.

Каталонский клуб также после этого матча уже точно гарантировал себе еврокубки в следующем сезоне.

«Валенсия», за которую пока из-за травмы не может играть Роман Яремчук, проиграла на домашнем поле в принципиальном матче «Бетису», который теперь опережает «летучих мышей» в борьбе за еврокубки.

Победы одержали также «Райо Вальекано» и «Сельта».

Ла Лига. 32-й тур, 20 апреля.

Жирона – Кадис – 4:1
Голы: Гарсия, 9, Мартин, 32, Довбик, 71, Португез, 82 – Эскаланте, 81.

Валенсия – Бетис – 1:2
Голы: Пепелу (пенальти), 66 – Перес, 19, 77.

Райо Вальекано – Осасуна – 2:1
Голы: Чаваррия, 80, Палассон, 84 – Гомес, 29.

Сельта – Лас-Пальмас – 4:1
Голы: Аспас, 37, 76, Сведберг, 39, Дувикас, 71 – Герцог, 11.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 31 24 6 1 67 - 20 78
2 Барселона 31 21 7 3 62 - 34 70
3 Жирона 32 21 5 6 67 - 40 68
4 Атлетико Мадрид 31 19 4 8 59 - 36 61
5 Атлетик Бильбао 32 16 10 6 52 - 30 58
6 Реал Сосьедад 31 13 11 7 45 - 33 50
7 Бетис 32 12 12 8 40 - 38 48
8 Валенсия 32 13 8 11 35 - 34 47
9 Вильярреал 31 10 9 12 49 - 54 39
10 Хетафе 31 9 12 10 37 - 43 39
11 Осасуна 32 11 6 15 37 - 46 39
12 Лас Пальмас 32 10 7 15 30 - 39 37
13 Севилья 31 8 10 13 39 - 44 34
14 Райо Вальекано 32 7 13 12 27 - 39 34
15 Алавес 31 8 8 15 26 - 38 32
16 Сельта 32 7 10 15 37 - 47 31
17 Мальорка 31 6 13 12 25 - 36 31
18 Кадис 32 4 13 15 22 - 45 25
19 Гранада 32 3 9 20 33 - 61 18
20 Альмерия 31 1 11 19 30 - 62 14
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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Виктор Цыганков Артем Довбик Райо Вальекано Роман Яремчук Бетис Осасуна Сельта Лас-Пальмас Валенсия
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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