Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки

В субботу, 20 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Кадис».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне, хозяева одержали разгромную победу со счетом 4:1.

В старте каталонского клуба сегодня вышел Артем Довбик, сумевший забить гол на 71-й минуте и улучшивший свои шансы на награду лучшего бомбардира Ла Лиги, опережая Беллингема и Будимира уже на два гола. Виктор Цыганков пропускал этот матч из-за травмы.

«Жирона» значительно улучшила свои шансы на Лигу чемпионов, занимая третье место и опережая «Атлетик» (5 место) уже на 10 очков.

Каталонский клуб также после этого матча уже точно гарантировал себе еврокубки в следующем сезоне.

«Валенсия», за которую пока из-за травмы не может играть Роман Яремчук, проиграла на домашнем поле в принципиальном матче «Бетису», который теперь опережает «летучих мышей» в борьбе за еврокубки.

Победы одержали также «Райо Вальекано» и «Сельта».

Ла Лига. 32-й тур, 20 апреля.

Жирона – Кадис – 4:1

Голы: Гарсия, 9, Мартин, 32, Довбик, 71, Португез, 82 – Эскаланте, 81.

Валенсия – Бетис – 1:2

Голы: Пепелу (пенальти), 66 – Перес, 19, 77.

Райо Вальекано – Осасуна – 2:1

Голы: Чаваррия, 80, Палассон, 84 – Гомес, 29.

Сельта – Лас-Пальмас – 4:1

Голы: Аспас, 37, 76, Сведберг, 39, Дувикас, 71 – Герцог, 11.

№ Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О 1 Реал Мадрид 31 24 6 1 67 - 20 78 2 Барселона 31 21 7 3 62 - 34 70 3 Жирона 32 21 5 6 67 - 40 68 4 Атлетико Мадрид 31 19 4 8 59 - 36 61 5 Атлетик Бильбао 32 16 10 6 52 - 30 58 6 Реал Сосьедад 31 13 11 7 45 - 33 50 7 Бетис 32 12 12 8 40 - 38 48 8 Валенсия 32 13 8 11 35 - 34 47 9 Вильярреал 31 10 9 12 49 - 54 39 10 Хетафе 31 9 12 10 37 - 43 39 11 Осасуна 32 11 6 15 37 - 46 39 12 Лас Пальмас 32 10 7 15 30 - 39 37 13 Севилья 31 8 10 13 39 - 44 34 14 Райо Вальекано 32 7 13 12 27 - 39 34 15 Алавес 31 8 8 15 26 - 38 32 16 Сельта 32 7 10 15 37 - 47 31 17 Мальорка 31 6 13 12 25 - 36 31 18 Кадис 32 4 13 15 22 - 45 25 19 Гранада 32 3 9 20 33 - 61 18 20 Альмерия 31 1 11 19 30 - 62 14 Полная таблица