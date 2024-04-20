Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Украинский нападающий забил 18-й гол в Ла Лиге
В субботу, 20 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Кадис».
Игра прошла на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне, хозяева одержали разгромную победу со счетом 4:1.
В старте каталонского клуба сегодня вышел Артем Довбик, сумевший забить гол на 71-й минуте и улучшивший свои шансы на награду лучшего бомбардира Ла Лиги, опережая Беллингема и Будимира уже на два гола. Виктор Цыганков пропускал этот матч из-за травмы.
«Жирона» значительно улучшила свои шансы на Лигу чемпионов, занимая третье место и опережая «Атлетик» (5 место) уже на 10 очков.
Каталонский клуб также после этого матча уже точно гарантировал себе еврокубки в следующем сезоне.
«Валенсия», за которую пока из-за травмы не может играть Роман Яремчук, проиграла на домашнем поле в принципиальном матче «Бетису», который теперь опережает «летучих мышей» в борьбе за еврокубки.
Победы одержали также «Райо Вальекано» и «Сельта».
Ла Лига. 32-й тур, 20 апреля.
Жирона – Кадис – 4:1
Голы: Гарсия, 9, Мартин, 32, Довбик, 71, Португез, 82 – Эскаланте, 81.
Валенсия – Бетис – 1:2
Голы: Пепелу (пенальти), 66 – Перес, 19, 77.
Райо Вальекано – Осасуна – 2:1
Голы: Чаваррия, 80, Палассон, 84 – Гомес, 29.
Сельта – Лас-Пальмас – 4:1
Голы: Аспас, 37, 76, Сведберг, 39, Дувикас, 71 – Герцог, 11.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4
|Атлетико Мадрид
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5
|Атлетик Бильбао
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6
|Реал Сосьедад
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12
|Лас Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14
|Райо Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|15
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|16
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|17
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20
|Альмерия
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) April 20, 2024
⚽️ @ericgm3
⚽️ @ivanmartinn7
⚽️ Dovbyk
⚽️ @Portu
💪 HEM FET HISTÒRIA!
🔴⚪️ #GironaCádiz pic.twitter.com/QIBKKEya8a
👋 Hola Europa, ja som aquí. Però no volem aturar-nos. 🇪🇺— Girona FC (@GironaFC) April 20, 2024
👋 Hello Europe
👋 Olá Europa
👋 Bonjour l'Europe
👋 Ciao Europa
👋 Привіт Європо
👋 Hallo Europa pic.twitter.com/zbo1ynUwz3
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