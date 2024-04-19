20 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 32-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Кадисом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Жирона – Кадис

Жирона

Команда - безусловно, главное открытие этого сезона в испанском футболе. Несмотря на то, что она входит в структуру Манчестер Сити, деньги тут считают, и их немного. При этом прекрасная селекция (как же оправдалась ставка на Довбика, подписанного прошлым летом!) в сочетании с тренерскими талантами Мичела Санчеса привели к тому, что жиронцы, проводящие четвертый сезон в Примере всего, и второй подряд, долго лидировали. Их к весне все-таки не хватило и дальше держать темп, и к середине апреля не только отстали от Реала, но и пропустили над собой Барселону. Но главное сейчас - удержаться в лигочемпионовском квартете. В прошлую субботу в Мадриде с Атлетико не получилось ничего - даже при очередном голе украинского бомбардира, уступили 1:3. Благо, что и баски, еще один преследователь, ограничились ничьей.

Кадис

Клуб имеет самые скромные достижения. Для них сейчас поводом для настоящей гордости остается то, что удается проводить четвертый год кряду удается держаться на уровне Примеры. Правда, если в 2020/2021 новичок повторил свой рекорд, финишировав двенадцатыми, а дальше пришлось хронически бороться за выживание. На этот раз у желтого субмарина не удавалось даже это, и команда стояла на вылет. С этим решил попробовать поспорить Пелльегрино, что решился возглавить аутсайдера. И весной при нем был заметен прогресс, и весной подводники смогли выиграть у Атлетико и Гранады. Но этого не хватило, чтобы покинуть зону вылета, а сейчас крайне непростой отрезок. Так, в прошлом туре Барселоне хватило для победы единственного гола Жоао Феликса.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне желтый субмарин набрал 4 очка из 6 возможных с новичком Ла Лиги. Но в октябре единственный гол Гарсии принес жиронцам, что играли в большинстве к тому моменту, победу.

Прогноз

GGBEt не сомневается в успехе хозяев. Если не обыгрывать дома аутсайдера, то как можно думать о топ-4? Ставим на подопечных Мичела Санчеса с форой -1 гол (коэффициент - 1,615).