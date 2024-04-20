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  4. Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
WTA
20 апреля 2024, 20:29 |
1024
1

Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте

Марта выйдет на корт против Елены Рыбакиной 21 апреля в 14:00 по Киеву

20 апреля 2024, 20:29 |
1024
1
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия) после того, как в полуфинальном поединке в двух сетах выиграла у Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 8).

В матче за титул украинка сыграет против 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, которая в своей полуфинальной встрече выбила Игу Свентек (Польша, WTA 1).

Финальная игра в Штутгарте запланирована на 21 апреля в 14:00 по Киеву первым запуском на центральном корте. Сразу после финала одиночного разряда на корт выйдут тандемы Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил.

Костюк и Рыбакина ранее играли между собой три раза. Счет 2:1 в пользу Костюк. Однако последний очный поединок в 1/64 финала US Open 2023 выиграла Елена.

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Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Елена Рыбакина WTA Штутгарт расписание
Даниил Агарков Источник
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C.Пеклов
Ну не дадуть Марті відпочити зайву годину....
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