Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия) после того, как в полуфинальном поединке в двух сетах выиграла у Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 8).

В матче за титул украинка сыграет против 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, которая в своей полуфинальной встрече выбила Игу Свентек (Польша, WTA 1).

Финальная игра в Штутгарте запланирована на 21 апреля в 14:00 по Киеву первым запуском на центральном корте. Сразу после финала одиночного разряда на корт выйдут тандемы Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова – Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил.

Костюк и Рыбакина ранее играли между собой три раза. Счет 2:1 в пользу Костюк. Однако последний очный поединок в 1/64 финала US Open 2023 выиграла Елена.

