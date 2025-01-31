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  4. Андрій ВОРОБЕЙ: «Продажа Сикана была преждевременной»
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 17:30 |
287
0

Андрій ВОРОБЕЙ: «Продажа Сикана была преждевременной»

У «Шахтёра» могут возникнуть проблемы в атаке

31 января 2025, 17:30 |
287
0
Андрій ВОРОБЕЙ: «Продажа Сикана была преждевременной»
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Экс-нападающий «Шахтёра» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал ситуацию с нападающими «горняков».

«Сейчас в команде нет нападающего. После травмы такого скоростного футболиста Эгиналду, который вверху хорошо борется и отлично цепляется за мяч, его не хватало в атакующей линии.

Педриньо – это не нападающий. И Траоре, который вышел на замену, сейчас находится в плохой форме.

Поэтому «Шахтеру» не хватает форварда. Продажа Сикана выглядит все-таки, наверное, какой-то преждевременной. Но это развитие клуба! Я думаю, в ближайшее время мы увидим какого-то нового нападающего, возможно, латиноамериканца. Усиление «Шахтеру» нужно, особенно, в атакующую линию.

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инсайд Андрей Воробей Шахтер Донецк Даниил Сикан Лассина Траоре
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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