Андрій ВОРОБЕЙ: «Продажа Сикана была преждевременной»

Экс-нападающий «Шахтёра» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал ситуацию с нападающими «горняков».

«Сейчас в команде нет нападающего. После травмы такого скоростного футболиста Эгиналду, который вверху хорошо борется и отлично цепляется за мяч, его не хватало в атакующей линии.

Педриньо – это не нападающий. И Траоре, который вышел на замену, сейчас находится в плохой форме.

Поэтому «Шахтеру» не хватает форварда. Продажа Сикана выглядит все-таки, наверное, какой-то преждевременной. Но это развитие клуба! Я думаю, в ближайшее время мы увидим какого-то нового нападающего, возможно, латиноамериканца. Усиление «Шахтеру» нужно, особенно, в атакующую линию.