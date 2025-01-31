«Это честь». Степаненко прокомментировал решение перейти в турецкий клуб
Украинский полузащитник обратился к болельщикам «Эюпспора»
Украинский полузащитник Тарас Степаненко дал первый комментарий после перехода в турецкий «Эюпспор»:
«Я очень рад быть здесь. Это честь быть игроком «Эюпспора». Эта команда имеет большой импульс для будущего, у них замечательный тренер, болельщики и команда. Я хочу помочь мечтам команды своим опытом и быть частью коллектива».
Напомним, предыдущим клубом Тараса Степаненко был донецкий «Шахтер», которому он отдал 14.5 лет профессиональной карьеры. С «Эюпспором» 35-летний хавбек заключил контракт на 1.5 сезона.
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