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  4. «Это честь». Степаненко прокомментировал решение перейти в турецкий клуб
Турция
31 января 2025, 17:01 |
480
0

«Это честь». Степаненко прокомментировал решение перейти в турецкий клуб

Украинский полузащитник обратился к болельщикам «Эюпспора»

31 января 2025, 17:01 |
480
0
«Это честь». Степаненко прокомментировал решение перейти в турецкий клуб
ФК Эюпспор. Тарас Степаненко

Украинский полузащитник Тарас Степаненко дал первый комментарий после перехода в турецкий «Эюпспор»:

«Я очень рад быть здесь. Это честь быть игроком «Эюпспора». Эта команда имеет большой импульс для будущего, у них замечательный тренер, болельщики и команда. Я хочу помочь мечтам команды своим опытом и быть частью коллектива».

Напомним, предыдущим клубом Тараса Степаненко был донецкий «Шахтер», которому он отдал 14.5 лет профессиональной карьеры. С «Эюпспором» 35-летний хавбек заключил контракт на 1.5 сезона.

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Тарас Степаненко Эюпспор чемпионат Турции по футболу
Дмитро Вус Источник: X (Twitter)
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