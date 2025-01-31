«Это честь». Степаненко прокомментировал решение перейти в турецкий клуб

Украинский полузащитник Тарас Степаненко дал первый комментарий после перехода в турецкий «Эюпспор»:

«Я очень рад быть здесь. Это честь быть игроком «Эюпспора». Эта команда имеет большой импульс для будущего, у них замечательный тренер, болельщики и команда. Я хочу помочь мечтам команды своим опытом и быть частью коллектива».

Напомним, предыдущим клубом Тараса Степаненко был донецкий «Шахтер», которому он отдал 14.5 лет профессиональной карьеры. С «Эюпспором» 35-летний хавбек заключил контракт на 1.5 сезона.