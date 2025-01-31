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Англия
31 января 2025, 16:48 | Обновлено 31 января 2025, 16:58
524
0

Забарний будет играть на новом стадионе? Борнмут построит новый стадион

«Виталити Стэдиум» вмещает 11 тысяч зрителей

31 января 2025, 16:48 | Обновлено 31 января 2025, 16:58
524
0
Забарний будет играть на новом стадионе? Борнмут построит новый стадион
The Sun. Проект реконструкции стадиона

Руководство английского «Борнмута» объявило о планах построить новый стадион на 23 тысячи мест, что позволит клубу принимать матчи еврокубков.

По информации издания The Sun, такое решение было принято после хороших выступлений команды.

Подопечные Ираолы на данный момент занимают 7-е место в АПЛ и намерены продолжать подниматься в турнирной таблице.

Стадион «Виталити», вмещающий 11 тысяч зрителей, будет демонтирован, а на его месте построят новую арену.

Также в клубе анонсировали строительство нового элитного тренировочного комплекса.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный является игроком основного состава команды и уже стал трансферной целью для многих топ-клубов.

The Sun
The Sun
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Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный реконструкция стадиона строительство стадиона
Олександр Сільченко Источник: The Sun
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