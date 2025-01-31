Источник: Опальным капитаном Ингульца интересуются два клуба УПЛ

Вингер «Ингульца» Александр Козак может в ближайшее время покинуть клуб. У игрока конфликт с тренером Василием Кобиным и на Козака в «Ингульце» больше не рассчитывают.

В услугах футболиста заинтересованы два киевских клуба, сообщает журналист Дмитрий Венков. 30-летнего игрока в своем составе хотят видеть «Оболонь» и «Левый Берег». Козак может присоединиться к одной из этих команд на турецких сборах.

Александр Козак выступает за «Ингулец» с 2018 года. В текущем сезоне провел за клуб 9 матчей. Забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» обыграл «Ингулец» в контрольном матче.