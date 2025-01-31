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Лига Европы
31 января 2025, 17:14 | Обновлено 31 января 2025, 17:17
627
6

Игрок Динамо не смог объяснить провал команды в Лиге Европы

Рубчинский рассчитывал на большее

31 января 2025, 17:14 | Обновлено 31 января 2025, 17:17
627
6
Игрок Динамо не смог объяснить провал команды в Лиге Европы
ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский

Хавбек «Динамо» Валентин Рубчинский дал оценку выступлений команды в основном этапе Лиги Европы, где киевляне набрали четыре пункта и не вышли дальше.

«Мы еврокубки провалили. Ни одного очка в первых матчах. Не знаю, почему так – возможно, не хватало сил на чемпионат и Лигу Европы. Но последние две игры был результат – ничья и победа, и если бы на старте получше сыграли, то еще могли бы побороться за выход дальше».

«Конечно, было тяжело из-за логистики, не было нормального восстановления. Не будем отмазываться, такие реалии у нас. Хорошо, что вообще играем», – сказал Рубчинский.

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Валентин Рубчинский Динамо Киев Лига Европы
Иван Зинченко Источник: FootballHub
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Комментарии 6
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Pavel_i_CO
Точно не пояснив?))) так можна кожну
статтю про поразку Динамо Київ та шахтьора в ЄК називати)) І чому 4 очки - це провал, а 7- це успіх?)... Автор не зможе пояснити
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+2
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antt
Але який результат. Україна може розраховувати лише на Динамо в ЛЧ якщо будуть чемпіонами УПЛ. Як вони будуть проходити кваліфікацію. Може також не починати бо лише на 5-10 раз можуть заробити бали.
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+1
mayakovskiy1
Ну чому провал)) З перших турів і до останнього були найгрішою командою другорядного турніру. Поганий піар це теж піар
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-1
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