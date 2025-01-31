Игрок Динамо не смог объяснить провал команды в Лиге Европы

Хавбек «Динамо» Валентин Рубчинский дал оценку выступлений команды в основном этапе Лиги Европы, где киевляне набрали четыре пункта и не вышли дальше.

«Мы еврокубки провалили. Ни одного очка в первых матчах. Не знаю, почему так – возможно, не хватало сил на чемпионат и Лигу Европы. Но последние две игры был результат – ничья и победа, и если бы на старте получше сыграли, то еще могли бы побороться за выход дальше».

«Конечно, было тяжело из-за логистики, не было нормального восстановления. Не будем отмазываться, такие реалии у нас. Хорошо, что вообще играем», – сказал Рубчинский.