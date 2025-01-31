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  4. Кривбасс проводит спарринг с Кальмаром. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 17:32 |
97
1

Кривбасс проводит спарринг с Кальмаром. Стартовые составы

Команда Вернидуба проводит сборы в Испании

31 января 2025, 17:32 |
97
1
Кривбасс проводит спарринг с Кальмаром. Стартовые составы
ФК Кривбасс

«Кривбасс» играет очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником представителя УПЛ стал клуб «Кальмар» из Швеции.

В Швеции сейчас межсезонье. Новый чемпионат начнется в конце марта. В прошлом сезоне «Кальмар» в 30 матчах набрал 30 очков (8 побед, 6 ничьих и 16 поражений). Команда заняла 15-е место и покинула элитный дивизион.

Предыдущий свой спарринг на сборах в Испании «Кривбасс» завершил вничью. Подопечные Юрия Вернидуба сыграли 1:1 с норвежским клубом «Тромсе».

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Кривбасс Кривой Рог Кальмар Юрий Вернидуб контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Сергій Турчак Источник: Instagram
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Gargantua81
я понимаю, что КВНовское прошлое не отпускает, но дебильность юмора зашкаливает
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