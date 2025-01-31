Кривбасс проводит спарринг с Кальмаром. Стартовые составы

«Кривбасс» играет очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником представителя УПЛ стал клуб «Кальмар» из Швеции.

В Швеции сейчас межсезонье. Новый чемпионат начнется в конце марта. В прошлом сезоне «Кальмар» в 30 матчах набрал 30 очков (8 побед, 6 ничьих и 16 поражений). Команда заняла 15-е место и покинула элитный дивизион.



Предыдущий свой спарринг на сборах в Испании «Кривбасс» завершил вничью. Подопечные Юрия Вернидуба сыграли 1:1 с норвежским клубом «Тромсе».