Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн продлит свой контракт с Немецким футбольным союзом, который истекает после Евро-2024. По информации авторитетного немецкого инсайдера Кристиана Фалька, новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.

Таким образом, Нагельсманн отказался от варианта с возвращением в мюнхенскую «Баварию», которая рассматривала его как приоритетную кандидатуру на пост главного тренера на следующий сезон.

36-летний специалист возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Из «Баварии» он был уволен в марте 2023 года.

