Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии
Тренер определился со своим будущим
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн продлит свой контракт с Немецким футбольным союзом, который истекает после Евро-2024. По информации авторитетного немецкого инсайдера Кристиана Фалька, новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.
Таким образом, Нагельсманн отказался от варианта с возвращением в мюнхенскую «Баварию», которая рассматривала его как приоритетную кандидатуру на пост главного тренера на следующий сезон.
36-летний специалист возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Из «Баварии» он был уволен в марте 2023 года.
Breaking: Julian Nagelsmann will sign a new contract Til 2026 at DFB and will not be Coach of Bayern Munich @BILD_Sport @altobelli13 @YvonneGab— Christian Falk (@cfbayern) April 19, 2024
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