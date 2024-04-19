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  4. Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии
Германия
19 апреля 2024, 12:07 | Обновлено 19 апреля 2024, 13:11
559
4

Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии

Тренер определился со своим будущим

19 апреля 2024, 12:07 | Обновлено 19 апреля 2024, 13:11
559
4
Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн продлит свой контракт с Немецким футбольным союзом, который истекает после Евро-2024. По информации авторитетного немецкого инсайдера Кристиана Фалька, новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.

Таким образом, Нагельсманн отказался от варианта с возвращением в мюнхенскую «Баварию», которая рассматривала его как приоритетную кандидатуру на пост главного тренера на следующий сезон.

36-летний специалист возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Из «Баварии» он был уволен в марте 2023 года.

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Бавария сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн продление контракта Кристиан Фальк
Олег Дидух Источник: Twitter
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Комментарии 4
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potemkin78
а зачем вы его увольняли?
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+2
Умник
Значит зизу+рибери
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0
T-800
а коли Баварія буде клепати титули а-ля Мерседес у ф1, тоді поговоримо
бути найкращим серед німецьких команд, у тій же Бундеслізі, це як Феррарі бути найкращою серед італійських, таке собі
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0
T-800
Бундестім це більший звір, ніяких понижень. Напрацював.
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0
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