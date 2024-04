Источник: Бавария определилась с приоритетной кандидатурой нового тренера

«Бавария» определилась с приоритетной кандидатурой на замену Томасу Тухелю на посту главного тренера команды. По информации немецких СМИ, это Юлиан Нагельсманн, который был уволен из «Баварии» год назад.

Переговоры с агентами Нагельсманна, который сейчас работает со сборной Германии, уже начались. «Бавария» готова предложить тренеру контракт на 3-4 года. Сам Нагельсманн пока что и не дал согласия, и не отказался от возвращения в мюнхенский клуб.

В случае, если 36-летний специалист откажется от возвращения в «Баварию», мюнхенцы переключатся на кандидатуры Роберто Де Дзерби и Унаи Эмери.

