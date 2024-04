ВИДЕО. Сэйв Трубина вошел в топ-5 лучших дня в Лиге Европы

Официальный аккаунт Лиги Европы в социальной сети «X» опубликовал подборку, в которую включил пять лучших сэйвов дня.

Было отмечено и успешное действие украинского вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина. Голкипер на 69-й минуте отбил опасный удар от Кондогбии.

Также красивыми сейвами отметились Пау Лопес («Марсель»), Матей Коварж («Байер»), Лукаш Фабиански («Вест Хэм») и Майк Меньян («Милан»).

Напомним, «Бенфика» вылетела из турнира, уступив французскому клубу в серии пенальти.

