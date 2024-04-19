ВИДЕО. Сэйв Трубина вошел в топ-5 лучших дня в Лиге Европы
Украинец показал хорошую реакцию
Официальный аккаунт Лиги Европы в социальной сети «X» опубликовал подборку, в которую включил пять лучших сэйвов дня.
Было отмечено и успешное действие украинского вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина. Голкипер на 69-й минуте отбил опасный удар от Кондогбии.
Также красивыми сейвами отметились Пау Лопес («Марсель»), Матей Коварж («Байер»), Лукаш Фабиански («Вест Хэм») и Майк Меньян («Милан»).
Напомним, «Бенфика» вылетела из турнира, уступив французскому клубу в серии пенальти.
Great stops from Pau López, Trubin, Kovář, Fabiański and Maignan...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 18, 2024
🧤 Which keeper made the best save?@UKEnterprise || #UELsaves || #UEL pic.twitter.com/kcyWj1FbgK
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