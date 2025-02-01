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  4. Александрова высказалась о Ястремской накануне финального матча в Линце
WTA
01 февраля 2025, 23:27 | Обновлено 01 февраля 2025, 23:47
709
0

Александрова высказалась о Ястремской накануне финального матча в Линце

2 февраля Даяна сыграет против «нейтралки» в поединке за трофей пятисотника в Австрии

01 февраля 2025, 23:27 | Обновлено 01 февраля 2025, 23:47
709
0
Александрова высказалась о Ястремской накануне финального матча в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Александрова

«Нейтральная» теннисистка Екатерина Александрова высказалась о предстоящем финале против Даяны Ястремской на турнире WTA 500 в Линце (Австрия):

«Я смотрела несколько геймов её сегодняшнего матча. У нее действительно сильные удары, и, конечно, мне придётся непросто, учитывая, что она сейчас на ходу. В финале в любом случае не бывает легких соперников.

Предстоит «битва мощных ударов», посмотрим, что выйдет. Точно могу сказать, что всё решится уже завтра на корте».

Решающий поединок на австрийских кортах запланирован на 2 февраля. Старт встречи – в 15:00 по Киеву.

В полуфинале Ястремская выиграла у Клары Таусон, а Александрова справилась с Каролиной Муховой.

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Екатерина Александрова Даяна Ястремская WTA Линц
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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