Александрова высказалась о Ястремской накануне финального матча в Линце
2 февраля Даяна сыграет против «нейтралки» в поединке за трофей пятисотника в Австрии
«Нейтральная» теннисистка Екатерина Александрова высказалась о предстоящем финале против Даяны Ястремской на турнире WTA 500 в Линце (Австрия):
«Я смотрела несколько геймов её сегодняшнего матча. У нее действительно сильные удары, и, конечно, мне придётся непросто, учитывая, что она сейчас на ходу. В финале в любом случае не бывает легких соперников.
Предстоит «битва мощных ударов», посмотрим, что выйдет. Точно могу сказать, что всё решится уже завтра на корте».
Решающий поединок на австрийских кортах запланирован на 2 февраля. Старт встречи – в 15:00 по Киеву.
В полуфинале Ястремская выиграла у Клары Таусон, а Александрова справилась с Каролиной Муховой.
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