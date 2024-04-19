Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хуже только Ди Мария. Сколько получил Трубин за матч с Марселем?
Лига Европы
19 апреля 2024, 04:11 | Обновлено 19 апреля 2024, 04:14
384
0

Хуже только Ди Мария. Сколько получил Трубин за матч с Марселем?

Анатолий Трубин был слабо оценен статистическами порталами

19 апреля 2024, 04:11 | Обновлено 19 апреля 2024, 04:14
384
0
Хуже только Ди Мария. Сколько получил Трубин за матч с Марселем?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором лиссабонская «Бенфика» на выезде сыграла с французским «Марселем». Клуб Лиги 1 одержал минимальную победу в основное время (1:0), а затем был лучше в серии пенальти.

Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе. Украинец во время игры огорчил Фабрис Мумбанья, а в серии пенальти голкипер не отбил ни одного пенальти.

Статистический портал WhoScored поставил вратарю оценку 6,1 балла. Среди игроков, которые начинали матч с первых минут, хуже оценка лишь у Анхеля Ди Марии – 5,8.

От SofaScore голкипер сборной Украины, наоборот, получил лучшую оценку в команде – 7,5. На одну десятую от Анатолия отстали Александр Бах и Давид Нерес.

Анатолий совершил 4 сейва, 51 раз коснулся мяча, отдал 31 точный пас из 40 (78% точность). Трубин выиграл одну верховую борьбу. На нем единожды нарушили правила.

По теме:
Даниэле ДЕ РОССИ: «Было нелегко. Милан – сильная команда»
ВИДЕО. Сэйв Трубина вошел в топ-5 лучших дня в Лиге Европы
Марсель – Бенфика – 1:0 (пен. 4:2). Как Трубин проиграл серию. Видеообзор
Анатолий Трубин Бенфика Марсель Лига Европы оценки WhoScored SofaScore
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
Футбол | 18 апреля 2024, 07:21 9
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ

Андрей стал героем королевского клуба в серии пенальти против Манчестер Сити

Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка
Футбол | 18 апреля 2024, 22:54 6
Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка
Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка

Мартинес достал арбитра своими выходками, но выиграл серию пенальти

Рома – Милан – 2:1. Волки снова выиграли дерби. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.04.2024, 03:59
Рома – Милан – 2:1. Волки снова выиграли дерби. Видео голов и обзор матча
Рома – Милан – 2:1. Волки снова выиграли дерби. Видео голов и обзор матча
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Футбол | 18.04.2024, 08:22
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
Футбол | 18.04.2024, 06:30
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
17.04.2024, 13:55 29
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
17.04.2024, 06:30 15
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 2
Футбол
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 8
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 3
Футбол
ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
18.04.2024, 02:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем