Хуже только Ди Мария. Сколько получил Трубин за матч с Марселем?

Состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором лиссабонская «Бенфика» на выезде сыграла с французским «Марселем». Клуб Лиги 1 одержал минимальную победу в основное время (1:0), а затем был лучше в серии пенальти.

Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе. Украинец во время игры огорчил Фабрис Мумбанья, а в серии пенальти голкипер не отбил ни одного пенальти.

Статистический портал WhoScored поставил вратарю оценку 6,1 балла. Среди игроков, которые начинали матч с первых минут, хуже оценка лишь у Анхеля Ди Марии – 5,8.

От SofaScore голкипер сборной Украины, наоборот, получил лучшую оценку в команде – 7,5. На одну десятую от Анатолия отстали Александр Бах и Давид Нерес.

Анатолий совершил 4 сейва, 51 раз коснулся мяча, отдал 31 точный пас из 40 (78% точность). Трубин выиграл одну верховую борьбу. На нем единожды нарушили правила.