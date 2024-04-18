Реал – про Лунина: «Что делать, если я не смогу перестать останавливать?»

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

После завершения встречи пресс-служба «Реала» в своем Twitter посвятила Лунину пост:

«Что ты хочешь, чтобы я сделал, если я не смогу перестать останавливать [отбивать удары]?», – подписано фото Андрея.

ФОТО. Реал – про Лунина: «Что делать, если я не смогу перестать останавливаться?»