Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, будут ли получать зарплату руководители УАФ
Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 12:42 |
825
2

Стало известно, будут ли получать зарплату руководители УАФ

Оба Шевченко подписали соглашения с УАФ без зарплат

30 апреля 2024, 12:42 |
825
2
Стало известно, будут ли получать зарплату руководители УАФ
УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко и вице-президент Александр Шевченко, как уже сообщалось ранее, подписали трудовые соглашения с этой организацией.

Как стало известно Sport.ua, оба функционера не собираются получать зарплату в УАФ.

Также, по имеющейся информации, в утвержденном бюджете УАФ львиную долю будут составлять поступления из ФИФА и УЕФА, а Минмолодежьспорта обеспечил средствами на подготовку и участие олимпийской сборной Украины по футболу в Играх в Париже.

Ранее мы также сообщали, что УАФ осуществила ротацию своих представителей в комитетах УЕФА.

По теме:
Финал Кубка Украины сможет посетить больше болельщиков
Венесуэлец Полесья вернется к тренировкам перед игрой с Зарей
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ставлю на проход Баварии»
Андрей Шевченко Александр Шевченко Украинская ассоциация футбола инсайд зарплаты
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин или Куртуа? В Испании рассекретили план Анчелотти на ближайшие матчи
Футбол | 30 апреля 2024, 07:14 3
Лунин или Куртуа? В Испании рассекретили план Анчелотти на ближайшие матчи
Лунин или Куртуа? В Испании рассекретили план Анчелотти на ближайшие матчи

Тибо Куртуа сыграет в следующем матче Ла Лиги

Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
Бокс | 29 апреля 2024, 15:45 2
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»

Легендарный боксер рассказал, как готовится к бою с Джейком Полом

Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Футбол | 30.04.2024, 07:44
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
Футбол | 30.04.2024, 07:10
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
Характер Динамо, класс Шахтера, рокировка Колоса, муки Металлиста 1925
Футбол | 30.04.2024, 10:36
Характер Динамо, класс Шахтера, рокировка Колоса, муки Металлиста 1925
Характер Динамо, класс Шахтера, рокировка Колоса, муки Металлиста 1925
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Звучить багатообіцяюче...
Ответить
0
Remark
)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
28.04.2024, 23:08 2
Футбол
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
28.04.2024, 13:46 13
Футбол
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
30.04.2024, 07:01 2
Теннис
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
28.04.2024, 11:35 2
Футбол
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
29.04.2024, 07:12 7
Футбол
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
29.04.2024, 00:15
Теннис
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 13
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
29.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем