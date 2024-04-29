Источник: Шевченко подписал трудовое соглашение с УАФ
До этого легенда украинского футбола работал на общественных началах
Президент УАФ Андрей Шевченко узаконил отношения с ассоциацией. Эту должность легенда украинского футбола занял 25 января 2024 года.
По информации источника, на прошлой неделе президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и вице-президент федерации Александр Шевченко подписали личные трудовые соглашения с УАФ. До этого, оба работали в ассоциации на общественных началах.
Ранее Андрей Шевченко провел рабочую встречу в Минмолодежьспорта и подписал документы, которые помогут сделать спорт более массовым и честным.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок сборной Украины мог стать наставником «Шахтера»
По версии FourFourTwo, лучшим кипером является Алиссон из Ливерпуля