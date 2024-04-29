Источник: Шевченко подписал трудовое соглашение с УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко узаконил отношения с ассоциацией. Эту должность легенда украинского футбола занял 25 января 2024 года.

По информации источника, на прошлой неделе президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и вице-президент федерации Александр Шевченко подписали личные трудовые соглашения с УАФ. До этого, оба работали в ассоциации на общественных началах.

Ранее Андрей Шевченко провел рабочую встречу в Минмолодежьспорта и подписал документы, которые помогут сделать спорт более массовым и честным.