17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Арсенал» [первый поединок – 2:2]. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.

Благодаря этой победе «Бавария», главным тренером которой является 50-летний немецкий специалист Томас Тухель, вышла в полуфинал главного еврокубкового клубного турнира.

Тухель стал первым представителем Германии, которому удалось вместе с тремя разными клубами выйти в полуфинал ЛЧ. Томас выигрывал ЛЧ с «Челси» в 2021 году, а также играл в финале с «ПСЖ» в 2020 году.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против победителя противостояния «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид.

3 – Thomas Tuchel is the first German coach to reach the semifinals of the Champions League with three different clubs (PSG, Chelsea and Bayern Munich). Globetrotter. #FCBARS #CL pic.twitter.com/SkI3RTKPsH