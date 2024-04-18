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  4. Вовсе не тухло. Коуч Баварии вошел в историю ЛЧ после победы над Арсеналом
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 00:22 |
800
1

Вовсе не тухло. Коуч Баварии вошел в историю ЛЧ после победы над Арсеналом

17 апреля Томас Тухель и компания вышли в полуфинал Лиги чемпионов

18 апреля 2024, 00:22 |
800
1
Вовсе не тухло. Коуч Баварии вошел в историю ЛЧ после победы над Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Арсенал» [первый поединок – 2:2]. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.

Благодаря этой победе «Бавария», главным тренером которой является 50-летний немецкий специалист Томас Тухель, вышла в полуфинал главного еврокубкового клубного турнира.

Тухель стал первым представителем Германии, которому удалось вместе с тремя разными клубами выйти в полуфинал ЛЧ. Томас выигрывал ЛЧ с «Челси» в 2021 году, а также играл в финале с «ПСЖ» в 2020 году.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против победителя противостояния «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид.

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рекорд Томас Тухель Лига чемпионов Бавария Арсенал Лондон Бавария - Арсенал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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luceorius
 В атора все нормально з професійною етикою?
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