В Шахтере признались, что готовы судиться с топ-клубом АПЛ. Что произошло?

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о ситуации вокруг бывшего игрока Манора Соломона, который после начала полномасштабного вторжения рашистов воспользовался правилом ФИФА и перешел в «Тоттенхэм».

«Мы не требуем денег у «Тоттенхэма». Мы просим хороший процент от будущей продажи. Они предлагают нам только 10% – это неуважение. Создается впечатление, что они не уважают футбольные ценности и то, что происходит в Украине.

Если мы не найдем решения, нам придется обращаться в суд. Я хочу обратиться к президенту «шпор» Леви и призвать его поддерживать ценности футбольной семьи», – рассказал Палкин.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет купить звезду «Шахтера» Георгия Судакова.