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Англия
17 апреля 2024, 20:48 | Обновлено 17 апреля 2024, 20:52
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1

В Шахтере признались, что готовы судиться с топ-клубом АПЛ. Что произошло?

«Горняки» не могут договориться с «Тоттенхэмом» о Маноре Соломоне

17 апреля 2024, 20:48 | Обновлено 17 апреля 2024, 20:52
1025
1
В Шахтере признались, что готовы судиться с топ-клубом АПЛ. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о ситуации вокруг бывшего игрока Манора Соломона, который после начала полномасштабного вторжения рашистов воспользовался правилом ФИФА и перешел в «Тоттенхэм».

«Мы не требуем денег у «Тоттенхэма». Мы просим хороший процент от будущей продажи. Они предлагают нам только 10% – это неуважение. Создается впечатление, что они не уважают футбольные ценности и то, что происходит в Украине.

Если мы не найдем решения, нам придется обращаться в суд. Я хочу обратиться к президенту «шпор» Леви и призвать его поддерживать ценности футбольной семьи», – рассказал Палкин.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет купить звезду «Шахтера» Георгия Судакова.

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Тоттенхэм трансферы Сергей Палкин Шахтер Донецк суд Дэниел Леви Манор Соломон трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: Evening Standard
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PUMA
"Создается впечатление, что они не уважают футбольные ценности и то, что происходит в Украине" . Фк Крыса больше всех уважают футбольные ценности! Ну а про то что происходит в Украине это вообще вверх лицемерства,вы же звали узкий мир. А,теперь такие... Фу,аж тошнит,клуб гниль 
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