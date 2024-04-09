Лунин пропустил второй самый быстрый гол в ворота Реала в ЛЧ на Бернабеу

9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».

Поединок проходит в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Счет в поединке открыл португальский полузащитник «горожан» Бернарду Силва, который забил со штрафного удара в ворота украинца Андрея Лунина.

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

Гол Бернарду стал вторым самым быстрым в ворота «Реала» на «Бернабеу» в Лиге чемпионов.

Быстрее отличился только Марио Манджукич за «Ювентус» в 2018 году. Хорвату понадобилась 77 секунд.