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  4. 21-летний американец выиграл титул в Хьюстоне и станет 14-й ракеткой мира
ATP
08 апреля 2024, 01:05 |
101
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21-летний американец выиграл титул в Хьюстоне и станет 14-й ракеткой мира

Бен Шелтон обыграл Фрэнсиса Тиафо в финале грунтового турнира АТР 250

08 апреля 2024, 01:05 |
101
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21-летний американец выиграл титул в Хьюстоне и станет 14-й ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

21-летний американский теннисист Бен Шелтон (АТР 16) выиграл титул на грунтовом турнире АТР 250 в Хьюстоне (США).

В финале американец в трех сетах обыграл своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (АТР 21) за 2 часа и 17 минут.

АТР 250 Хьюстон. Грунт. Финал

Бен Шелтон (США) [1] – Фрэнсис Тиафо (США) [3] – 7:5, 4:6, 6:3

Это была вторая встреча теннисистов. На US Open 2023 Шелтон выиграл у Тиафо в четырех партиях.

Для Бена этот трофей стал вторым в карьере и первым на грунте.

С понедельника Шелтон обновит личный рекорд и станет 14-й ракеткой мира.

Отметим, что в прошлом году Тиафо стал чемпионом соревнований в Хьюстоне.

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Бен Шелтон ATP Хьюстон Фрэнсис Тиафо
Источник Sport.ua
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T-800
БеняИдётЗаТБШ, а то и американцы уже такие же юбиляры как Арсенал ... скажи такое во времена Сампраса-Агасси и раннего Роддика ...
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