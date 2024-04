21-летний американец выиграл титул в Хьюстоне и станет 14-й ракеткой мира

21-летний американский теннисист Бен Шелтон (АТР 16) выиграл титул на грунтовом турнире АТР 250 в Хьюстоне (США).

В финале американец в трех сетах обыграл своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (АТР 21) за 2 часа и 17 минут.

АТР 250 Хьюстон. Грунт. Финал

Бен Шелтон (США) [1] – Фрэнсис Тиафо (США) [3] – 7:5, 4:6, 6:3

Это была вторая встреча теннисистов. На US Open 2023 Шелтон выиграл у Тиафо в четырех партиях.

Для Бена этот трофей стал вторым в карьере и первым на грунте.

С понедельника Шелтон обновит личный рекорд и станет 14-й ракеткой мира.

Отметим, что в прошлом году Тиафо стал чемпионом соревнований в Хьюстоне.

