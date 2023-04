Тиафо взял титул в Хьюстоне, одолев в финале Этчеверри

25-летний Фрэнсис Тиафо стал победителем многострадального турнира в Хьюстоне, где сразу несколько дней невозможно было проводить матчи из-за дождя.

Уроженец Алабамы в финале выяснил отношения с 23-летним аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри и добился победы в двух тай-брейках.

Фрэнсис Тиафо (США, 1) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 8) – 7:6 (7:1), 7:6 (8:6)

There's a new sheriff in town 🤠@FTiafoe overcomes Etcheverry 7-6(1) 7-6(6) to claim the 🏆.@mensclaycourt | #USClay pic.twitter.com/86Nqn3WvPw