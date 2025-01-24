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  4. СИННЕР – о победе над Шелтоном, финале со Зверевым и отказе Джоковича
Australian Open
24 января 2025, 19:40 |
305
0

СИННЕР – о победе над Шелтоном, финале со Зверевым и отказе Джоковича

Янник провел пресс-конференцию после выход в решающий поединок Australian Open 2025

24 января 2025, 19:40 |
305
0
СИННЕР – о победе над Шелтоном, финале со Зверевым и отказе Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) провел пресс-конференцию после победы над Беном Шелтоном в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2025:

«Победа над Шелтоном? Думаю, что первый сет в этом матче был решающим. Мы оба довольно хорошо подавали и принимали. Я просто старался оставаться спокойным в важные моменты. Я знал, что в первом сете это было очень важно, особенно когда он подавал на партию. На тай-брейке я старался играть очень качественно, и это дало мне уверенность для следующих сетов.

Травма Джоковича? Этот матч я не видел. Я разминался и не видел этот поединок вживую. Уже позже я увидел, что произошло. Очень обидно видеть такие вещи, особенно в полуфинале турнира Grand Slam. Но если Новак снимается с матча, это означает, что у него серьезные проблемы. Он выигрывал здесь раньше, даже имея физические проблемы, и всегда старался выступить как можно лучше. Он так много сделал для этого спорта на протяжении своей карьеры. Это печально. Я желаю ему скорейшего выздоровления.

Путь к финалу? Это никогда не бывает легко. Я стараюсь прилагать много усилий в дни отдыха, пытаясь понять свое тело. У меня отличная команда с большим опытом. Они иногда направляют меня, если я должен делать немного больше или немного меньше. Много вещей происходит как на корте, так и вне его. Я стараюсь немного изолировать себя, чтобы оставаться собой на корте. Есть дни, когда все дается легче, а есть дни, когда я проблем немного больше. Я счастлив, что снова оказался в этой позиции, чтобы соревноваться за большой трофей. Но, с другой стороны, в воскресенье может произойти все, что угодно. Я просто рад быть здесь. Как я уже сказал, моя команда очень меня мотивирует. Мейджоры это самые важные соревнования в нашем спорте.

Финал со Зверевым? Во-первых, ментальный фактор будет важен. Конечно, мы уже играли раньше. Это будет сложный матч для нас обоих. Это точно будет физическое испытание. Дальше посмотрим. Думаю, он показал невероятный теннис, чтобы дойти до финала. Трудно сказать, кто является фаворитом, потому что случиться может что угодно. На все эти вопросы мы получим ответы в воскресенье. Сегодня говорить об этом заранее очень сложно».

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пресс-конференция Янник Синнер Бен Шелтон Александр Зверев Новак Джокович Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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