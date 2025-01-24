Янник Синнер – Бен Шелтон. Шансы были только в 1-м сете. Видеообзор матча

24 января лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) переиграл Бена Шелтона (США, ATP 20) и пробился в финал Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 в пользу Янника за 2 часа и 37 минут.

Синнер в финале мейджора сыграет против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия), который на отказе прошел Новака Джоковича (Сербия, ATP 7).

Видеообзор матча Янник Синнер – Бен Шелтон