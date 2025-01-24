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  4. Янник Синнер – Бен Шелтон. Шансы были только в 1-м сете. Видеообзор матча
Australian Open
24 января 2025, 18:45 |
312
0

Янник Синнер – Бен Шелтон. Шансы были только в 1-м сете. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Australian Open 2025

24 января 2025, 18:45 |
312
0
Янник Синнер – Бен Шелтон. Шансы были только в 1-м сете. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон и Янник Синнер

24 января лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) переиграл Бена Шелтона (США, ATP 20) и пробился в финал Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 в пользу Янника за 2 часа и 37 минут.

Синнер в финале мейджора сыграет против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия), который на отказе прошел Новака Джоковича (Сербия, ATP 7).

Видеообзор матча Янник Синнер – Бен Шелтон

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Янник Синнер Бен Шелтон видео теннисные видеообзоры Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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