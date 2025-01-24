Australian Open24 января 2025, 18:45 |
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Янник Синнер – Бен Шелтон. Шансы были только в 1-м сете. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Australian Open 2025
24 января 2025, 18:45 |
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24 января лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) переиграл Бена Шелтона (США, ATP 20) и пробился в финал Открытого чемпионата Австралии 2025.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 в пользу Янника за 2 часа и 37 минут.
Синнер в финале мейджора сыграет против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия), который на отказе прошел Новака Джоковича (Сербия, ATP 7).
Видеообзор матча Янник Синнер – Бен Шелтон
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