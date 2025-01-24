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  4. Бен ШЕЛТОН: «В следующий раз, когда у меня будут сетболы, я подам эйс»
Australian Open
24 января 2025, 19:51 |
65
0

Бен ШЕЛТОН: «В следующий раз, когда у меня будут сетболы, я подам эйс»

Американский теннисист прокомментировал поражение Яннику Синнеру в полуфинале Aus Open

24 января 2025, 19:51 |
65
0
Бен ШЕЛТОН: «В следующий раз, когда у меня будут сетболы, я подам эйс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Американский теннисист Бен Шелтон (ATP 20) прокомментировал поражение Яннику Синнеру в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2025:

«Я знаю, что близок по уровню к топ-игрокам. Знаю, что у меня есть многое из того, что нужно. Конечно, я верю в себя.

Конечно, в матчах с такими парнями важна стабильность. Это то, к чему я буду стремиться в этом году. Эти парни – Синнер, Алькарас, Новак – доминировали на Grand Slam последние пару лет. С тех пор, как я в Туре, только эти ребята выигрывают мейджоры. В свои плохие дни они умудряются выигрывать в трех, четырех сетах. Они придумывают решение.

Я приближаюсь к тому, чтобы делать то же самое. Пройти целый матч и даже целую неделю без убойной подачи – для меня огромный плюс. Это возможность найти недостатки в игре против топов, а потом вернуться к стратегии. Это придает мне большую уверенность. Если бы я выиграл первую партию, то мог бы зацепиться и сыграть четыре или пять сетов.

В следующий раз, когда у меня будут сетболы, я подам эйс».

В первом сете Шелтон упустил два сет-поинта на подаче в 12-м гейме. Синнер перевел игру на тай-брейк и забрал партию.

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Бен Шелтон Янник Синнер Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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