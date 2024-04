Сыграет ли Мудрик? Стал известен стартовый состав Челси на матч с Шеффилдом

7 апреля состоится матч 32-го тура между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси».

Поединок пройдет на стадионе «Бремелл Лейн» в Шеффилд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Наставники команд определили стартовые составы. Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начнет поединок на скамейке запасных.

Стартовые составы на матч Шеффилд Юнайтед – Челси

Blades starting XI to face Chelsea! ⚔️🔴



Osborn and McBurnie return to the first eleven as Cameron Archer appears in a matchday squad for the first time since February. 🏹 pic.twitter.com/q4K44I3Wxg