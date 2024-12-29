ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотого мяча 2006 вернулся к тренерской работе
Фабио Каннаваро возглавил Динамо Загреб
51-летний итальянец Фабио Каннаваро официально стал главным тренером Динамо Загреб.
Об этом сообщает пресс-служба хорватского клуба. Детали контракта не разглашаются.
Каннаваро приступит к работе во главе столичной команды Хорватии 3 января. Он присоединится к коллективу на тренировочных сборах, где и будет представлен игрокам.
Во время своей игровой карьеры Фабио Каннаваро выступал на позиции центрбека за Парму, Интер, Ювентус и мадридский Реал. За сборную Италии он провел 136 матчей и забил 2 мяча. В 2006 Фабио стал лучшим игроком года, получив Золотой мяч.
Последним местом работы Каннаваро в качестве тренера был итальянский клуб Удинезе.
Fabio Cannavaro je novi trener prve momčadi GNK Dinamo 🤝💙— GNK Dinamo (@gnkdinamo) December 29, 2024
Tu odluku Uprave i sportskog direktora je večeras na 15. sjednici Izvršnog odbora podržao predsjednik kluba i Izvršni odbor.
Novi trener će se prvoj momčadi priključiti na okupljanju 3. siječnja kada će biti i službeno… pic.twitter.com/DL0iCSYewb
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