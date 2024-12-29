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29 декабря 2024, 21:53 | Обновлено 29 декабря 2024, 21:54
1395
0

ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотого мяча 2006 вернулся к тренерской работе

Фабио Каннаваро возглавил Динамо Загреб

29 декабря 2024, 21:53 | Обновлено 29 декабря 2024, 21:54
1395
0
ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотого мяча 2006 вернулся к тренерской работе
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабвио Каннаваро

51-летний итальянец Фабио Каннаваро официально стал главным тренером Динамо Загреб.

Об этом сообщает пресс-служба хорватского клуба. Детали контракта не разглашаются.

Каннаваро приступит к работе во главе столичной команды Хорватии 3 января. Он присоединится к коллективу на тренировочных сборах, где и будет представлен игрокам.

Во время своей игровой карьеры Фабио Каннаваро выступал на позиции центрбека за Парму, Интер, Ювентус и мадридский Реал. За сборную Италии он провел 136 матчей и забил 2 мяча. В 2006 Фабио стал лучшим игроком года, получив Золотой мяч.

Последним местом работы Каннаваро в качестве тренера был итальянский клуб Удинезе.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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