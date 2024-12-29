Италия29 декабря 2024, 22:05 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:08
2228
1
ВИДЕО. Как Довбик попал в штангу на 11-й минуте матча Милан – Рома
У Артема был опасный момент на старте поединка 19-го тура Серии А 2024/25
29 декабря 2024, 22:05 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:08
2228
1
29 декабря проходит матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома. Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе волков. На 11-й минуте Артем попал в штангу после опасной атаки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
А спустя 5 минут, на 16-й, россонери вышли вперед – гол оформил Тиджани Рейндерс.
❗️ ВИДЕО. Как Довбик попал в штангу на 11-й минуте матча Милан – Рома
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 декабря 2024, 15:15 0
Фабио Каннаваро решил покорить Хорватию
Бокс | 28 декабря 2024, 23:27 1
Портер вспомнил бой с Александром
Футбол | 29.12.2024, 16:10
Футбол | 29.12.2024, 22:27
Футбол | 29.12.2024, 12:09
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Де відео на вашому ресурсі???
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.12.2024, 19:11 3
28.12.2024, 19:31 2
28.12.2024, 07:55 1
28.12.2024, 11:13 20
Футбол
28.12.2024, 23:22 2
29.12.2024, 07:22 16
28.12.2024, 17:40