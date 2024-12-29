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Италия
29 декабря 2024, 22:05 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:08
2228
1

ВИДЕО. Как Довбик попал в штангу на 11-й минуте матча Милан – Рома

У Артема был опасный момент на старте поединка 19-го тура Серии А 2024/25

29 декабря 2024, 22:05 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:08
2228
1
ВИДЕО. Как Довбик попал в штангу на 11-й минуте матча Милан – Рома

29 декабря проходит матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома. Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе волков. На 11-й минуте Артем попал в штангу после опасной атаки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

А спустя 5 минут, на 16-й, россонери вышли вперед – гол оформил Тиджани Рейндерс.

❗️ ВИДЕО. Как Довбик попал в штангу на 11-й минуте матча Милан – Рома

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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